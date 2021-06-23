https://ria.ru/20210623/sud-1738339322.html

Бизнесмена из Самары будут судить за смерть женщины на складе сладостей

Бизнесмена из Самары будут судить за смерть женщины на складе сладостей - РИА Новости, 23.06.2021

Бизнесмена из Самары будут судить за смерть женщины на складе сладостей

Индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в гибели женщины при взрыве газа на складе по фасовке восточных сладостей в Самаре, сообщило... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T23:22

2021-06-23T23:22

2021-06-23T23:22

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

самара

кировский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/96902/50/969025029_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_919fb8abb3496a5c00456784fe090529.jpg

САРАТОВ, 23 июн - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в гибели женщины при взрыве газа на складе по фасовке восточных сладостей в Самаре, сообщило региональное управление СК РФ.Главк МЧС по региону сообщал, что в Кировском районе Самары 11 февраля горел склад по фасовке восточных сладостей. Следствие установило, что 11 февраля газовый баллон сдетонировал, произошло обрушение помещения, в результате которого погибла сотрудница склада. Следователи возбудили уголовное дело и задержали предпринимателя, который купил и привез этот баллон на склад."Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1976 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"… Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Фигуранту дела грозит до шести лет заключения.По версии следствия, обвиняемый для приготовления пищи при осуществлении предпринимательской деятельности купил газовые баллоны с истекшим сроком технического освидетельствования и в нарушение правил промышленной безопасности самостоятельно занимался их наполнением. Следователи выяснили, что действия бизнесмена привели к взрыву газа после разгерметизации баллона с последующим пожаром и обрушением помещения, в результате чего погибла женщина.

https://ria.ru/20210516/pozhary-1732485275.html

https://ria.ru/20210210/pozhar-1596758177.html

россия

самара

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, кировский район, происшествия