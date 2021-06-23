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Бизнесмена из Самары будут судить за смерть женщины на складе сладостей
Бизнесмена из Самары будут судить за смерть женщины на складе сладостей - РИА Новости, 23.06.2021
Бизнесмена из Самары будут судить за смерть женщины на складе сладостей
Индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в гибели женщины при взрыве газа на складе по фасовке восточных сладостей в Самаре, сообщило... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T23:22
2021-06-23T23:22
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самара
кировский район
происшествия
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САРАТОВ, 23 июн - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в гибели женщины при взрыве газа на складе по фасовке восточных сладостей в Самаре, сообщило региональное управление СК РФ.Главк МЧС по региону сообщал, что в Кировском районе Самары 11 февраля горел склад по фасовке восточных сладостей. Следствие установило, что 11 февраля газовый баллон сдетонировал, произошло обрушение помещения, в результате которого погибла сотрудница склада. Следователи возбудили уголовное дело и задержали предпринимателя, который купил и привез этот баллон на склад."Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1976 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"… Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Фигуранту дела грозит до шести лет заключения.По версии следствия, обвиняемый для приготовления пищи при осуществлении предпринимательской деятельности купил газовые баллоны с истекшим сроком технического освидетельствования и в нарушение правил промышленной безопасности самостоятельно занимался их наполнением. Следователи выяснили, что действия бизнесмена привели к взрыву газа после разгерметизации баллона с последующим пожаром и обрушением помещения, в результате чего погибла женщина.
https://ria.ru/20210516/pozhary-1732485275.html
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самара
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, кировский район, происшествия
Бизнесмена из Самары будут судить за смерть женщины на складе сладостей
23:22 23.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды и юридическая литература
Статуя Фемиды и юридическая литература - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Бизнесмена будут судить за гибель женщины при взрыве газа на складе сладостей в Самаре

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 23 июн - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в гибели женщины при взрыве газа на складе по фасовке восточных сладостей в Самаре, сообщило региональное управление СК РФ.
Главк МЧС по региону сообщал, что в Кировском районе Самары 11 февраля горел склад по фасовке восточных сладостей. Следствие установило, что 11 февраля газовый баллон сдетонировал, произошло обрушение помещения, в результате которого погибла сотрудница склада. Следователи возбудили уголовное дело и задержали предпринимателя, который купил и привез этот баллон на склад.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1976 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"… Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Фигуранту дела грозит до шести лет заключения.
По версии следствия, обвиняемый для приготовления пищи при осуществлении предпринимательской деятельности купил газовые баллоны с истекшим сроком технического освидетельствования и в нарушение правил промышленной безопасности самостоятельно занимался их наполнением. Следователи выяснили, что действия бизнесмена привели к взрыву газа после разгерметизации баллона с последующим пожаром и обрушением помещения, в результате чего погибла женщина.
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