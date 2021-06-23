https://ria.ru/20210623/sud-1738339322.html
Бизнесмена из Самары будут судить за смерть женщины на складе сладостей
Бизнесмена из Самары будут судить за смерть женщины на складе сладостей - РИА Новости, 23.06.2021
Бизнесмена из Самары будут судить за смерть женщины на складе сладостей
Индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в гибели женщины при взрыве газа на складе по фасовке восточных сладостей в Самаре, сообщило... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T23:22
2021-06-23T23:22
2021-06-23T23:22
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самара
кировский район
происшествия
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САРАТОВ, 23 июн - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в гибели женщины при взрыве газа на складе по фасовке восточных сладостей в Самаре, сообщило региональное управление СК РФ.Главк МЧС по региону сообщал, что в Кировском районе Самары 11 февраля горел склад по фасовке восточных сладостей. Следствие установило, что 11 февраля газовый баллон сдетонировал, произошло обрушение помещения, в результате которого погибла сотрудница склада. Следователи возбудили уголовное дело и задержали предпринимателя, который купил и привез этот баллон на склад."Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1976 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"… Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Фигуранту дела грозит до шести лет заключения.По версии следствия, обвиняемый для приготовления пищи при осуществлении предпринимательской деятельности купил газовые баллоны с истекшим сроком технического освидетельствования и в нарушение правил промышленной безопасности самостоятельно занимался их наполнением. Следователи выяснили, что действия бизнесмена привели к взрыву газа после разгерметизации баллона с последующим пожаром и обрушением помещения, в результате чего погибла женщина.
https://ria.ru/20210516/pozhary-1732485275.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, кировский район, происшествия
Бизнесмена из Самары будут судить за смерть женщины на складе сладостей
Бизнесмена будут судить за гибель женщины при взрыве газа на складе сладостей в Самаре