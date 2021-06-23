Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210623/sud-1738297252.html
Суд арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Штейн
Суд арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Штейн - РИА Новости, 23.06.2021
Суд арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Штейн
Пресненский суд Москвы арестовал на 15 суток муниципального депутата Басманного района столицы и участницу группы Pussy Riot Людмилу (Люсю) Штейн по... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:09
2021-06-23T18:09
людмила штейн (депутат)
россия
pussy riot
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595897928_0:39:1240:737_1920x0_80_0_0_84b3a0f172d0e0008d15e8bdb4ba7c83.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал на 15 суток муниципального депутата Басманного района столицы и участницу группы Pussy Riot Людмилу (Люсю) Штейн по административному протоколу о неповиновении требованиям сотрудников правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд признал Штейн Л. виновной и назначил ей наказание в виде 15 суток ареста", - рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.За последние несколько дней, помимо Штейн, правоохранителями были задержаны другие участники Pussy Riot - Александр Софеев, Анна Кузьминых и Мария Алёхина. Софеев и Кузьминых уже отправлены судом на 15-дневный арест. Алехина ожидает рассмотрения своего дела о неповиновении полиции.Штейн является фигурантом уголовного дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции. Как утверждает следствие, из-за ее призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.Аналогичные обвинения предъявлены пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, его брату Олегу, соратнице Любови Соболь, участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной и нескольким муниципальным депутатам.Всех их отправили под домашний арест, позднее Мосгорсуд изменил меру пресечения на запрет определенных действий для Соболь, Навального и двух муниципальных депутатов Штейн и Константина Янкаускаса, разрешив им выходить из дома днём.Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов. Впоследствии правоохранительные органы возбудили уголовные дела по нескольким статьям.
https://ria.ru/20210623/alekhina-1738213257.html
https://ria.ru/20210623/sofeev-1738226772.html
https://ria.ru/20210623/sud-1738268558.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595897928_40:0:1240:900_1920x0_80_0_0_eae370b2a3e2560d74adcc0ae6a4408f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
людмила штейн (депутат), россия, pussy riot, москва, происшествия
Суд арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Штейн
18:09 23.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкМуниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в фотобанк

Суд арестовал на 15 суток муниципального депутата и участницу группы Pussy Riot Людмилу Штейн

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал на 15 суток муниципального депутата Басманного района столицы и участницу группы Pussy Riot Людмилу (Люсю) Штейн по административному протоколу о неповиновении требованиям сотрудников правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал Штейн Л. виновной и назначил ей наказание в виде 15 суток ареста", - рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Участница граппы Pussy Riot Мария Алехина в Мещанском суде Москвы перед началом рассмотрения административного правонарушения. 21 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 12:22
В Москве участницу Pussy Riot Алехину задержали за неповиновение полиции
За последние несколько дней, помимо Штейн, правоохранителями были задержаны другие участники Pussy Riot - Александр Софеев, Анна Кузьминых и Мария Алёхина. Софеев и Кузьминых уже отправлены судом на 15-дневный арест. Алехина ожидает рассмотрения своего дела о неповиновении полиции.
Штейн является фигурантом уголовного дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции. Как утверждает следствие, из-за ее призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 13:15
Участника Pussy Riot арестовали на 15 суток
Аналогичные обвинения предъявлены пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, его брату Олегу, соратнице Любови Соболь, участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной и нескольким муниципальным депутатам.
Всех их отправили под домашний арест, позднее Мосгорсуд изменил меру пресечения на запрет определенных действий для Соболь, Навального и двух муниципальных депутатов Штейн и Константина Янкаускаса, разрешив им выходить из дома днём.
Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов. Впоследствии правоохранительные органы возбудили уголовные дела по нескольким статьям.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 16:20
Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Кузьминых
 
Людмила Штейн (депутат)РоссияPussy RiotМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:39Оперштаб Москвы разъяснил требования к вакцинированию работников торговли
08:32Оперштаб Москвы рассказал, когда начнут платно вакцинировать иностранцев
08:28Переболевших COVID-19 москвичей призвали стать донорами плазмы
08:23Оперштаб: работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников
08:19Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
08:14Третье за утро землетрясение произошло у берегов Камчатки
08:11В Белгородской области утонули дедушка с внучкой
08:05Синоптики ждут нового погодного рекорда в Москве
07:46На Сахалине несколько учебных заведений эвакуировали из-за "минирований"
07:35Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
07:32В ВОЗ рассказали, подходит ли вакцина Pfizer/BioNTech для детей
07:09Эксперты рассказали, какую подработку россияне ищут летом
07:05Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
06:42Эксперт предсказал глобальный долговой кризис
06:38Мексиканский дипломат поздравил агентство Sputnik с юбилеем Совинформбюро
06:33ФСИН: заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинировать
06:20Исследование: 59% россиян одобряют снижение скорости до 30 км/ч в городах
06:19ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса
06:15Постпред Крыма призвал внести Британию в список недружественных стран
06:11В Белоруссии испытали российский 90-тонный беспилотник на базе "Белаза"
Лента новостейМолния