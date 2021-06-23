Суд арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Штейн
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкМуниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы
Суд арестовал на 15 суток муниципального депутата и участницу группы Pussy Riot Людмилу Штейн
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал на 15 суток муниципального депутата Басманного района столицы и участницу группы Pussy Riot Людмилу (Люсю) Штейн по административному протоколу о неповиновении требованиям сотрудников правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал Штейн Л. виновной и назначил ей наказание в виде 15 суток ареста", - рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.
За последние несколько дней, помимо Штейн, правоохранителями были задержаны другие участники Pussy Riot - Александр Софеев, Анна Кузьминых и Мария Алёхина. Софеев и Кузьминых уже отправлены судом на 15-дневный арест. Алехина ожидает рассмотрения своего дела о неповиновении полиции.
Штейн является фигурантом уголовного дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции. Как утверждает следствие, из-за ее призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
Вчера, 13:15Участника Pussy Riot арестовали на 15 суток
Аналогичные обвинения предъявлены пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, его брату Олегу, соратнице Любови Соболь, участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной и нескольким муниципальным депутатам.
Всех их отправили под домашний арест, позднее Мосгорсуд изменил меру пресечения на запрет определенных действий для Соболь, Навального и двух муниципальных депутатов Штейн и Константина Янкаускаса, разрешив им выходить из дома днём.
Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов. Впоследствии правоохранительные органы возбудили уголовные дела по нескольким статьям.