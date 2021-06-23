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В Кировской области вынесли приговор мужчине, порезавшему полицейского
В Кировской области вынесли приговор мужчине, порезавшему полицейского - РИА Новости, 23.06.2021
В Кировской области вынесли приговор мужчине, порезавшему полицейского
Житель Кировской области, напавший на полицейского с бритвой и порезавший ему шею, осуждён на 12,5 лет колонии строгого режима за посягательство на жизнь... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:48
2021-06-23T11:48
россия
малмыж
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Житель Кировской области, напавший на полицейского с бритвой и порезавший ему шею, осуждён на 12,5 лет колонии строгого режима за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщает прокуратура региона.По данным следствия, вечером 22 августа 2020 года в городе Малмыже Кировской области 27-летний обвиняемый подрался со своим знакомым и украл два его мобильных телефона, деньги и банковскую карту. Потерпевший обратился в полицию. Днем третьего сентября участковый уполномоченный, увидев подозреваемого в краже на центральной площади Малмыжа, попытался доставить его в следственный отдел. По пути следования мужчина нанес сотруднику полиции лезвием бритвы порезы в области шеи и скрылся.Как уточняет прокуратура Кировской области, "полицейский попытался пресечь преступные действия нападавшего, применил прием самообороны, однако в момент сопротивления обвиняемый причинил ему еще не менее трех ранений шеи и лица".Сотруднику полиции была оказана медицинская помощь. Напавший на него мужчина в короткие сроки был задержан.В отношении жителя Малмыжа было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества из сумки, находившейся при потерпевшем, с причинением значительного ущерба гражданину) и статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)."Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Кировской области о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил наказание по совокупности содеянного в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Отбывать основное наказание осуждённый будет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры Кировской области.Приговор суда не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20210616/kirov-1737188207.html
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россия, малмыж, кировская область, происшествия
В Кировской области вынесли приговор мужчине, порезавшему полицейского
11:48 23.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Жителя Кировской области, порезавшего полицейского бритвой, осудили на 12,5 лет колонии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Житель Кировской области, напавший на полицейского с бритвой и порезавший ему шею, осуждён на 12,5 лет колонии строгого режима за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщает прокуратура региона.
По данным следствия, вечером 22 августа 2020 года в городе Малмыже Кировской области 27-летний обвиняемый подрался со своим знакомым и украл два его мобильных телефона, деньги и банковскую карту. Потерпевший обратился в полицию. Днем третьего сентября участковый уполномоченный, увидев подозреваемого в краже на центральной площади Малмыжа, попытался доставить его в следственный отдел. По пути следования мужчина нанес сотруднику полиции лезвием бритвы порезы в области шеи и скрылся.
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Как уточняет прокуратура Кировской области, "полицейский попытался пресечь преступные действия нападавшего, применил прием самообороны, однако в момент сопротивления обвиняемый причинил ему еще не менее трех ранений шеи и лица".
Сотруднику полиции была оказана медицинская помощь. Напавший на него мужчина в короткие сроки был задержан.
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В отношении жителя Малмыжа было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества из сумки, находившейся при потерпевшем, с причинением значительного ущерба гражданину) и статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
"Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Кировской области о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил наказание по совокупности содеянного в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Отбывать основное наказание осуждённый будет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры Кировской области.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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