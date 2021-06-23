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Фигуранты дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" принесли соболезнования
Фигуранты дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" принесли соболезнования - РИА Новости, 23.06.2021
Фигуранты дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" принесли соболезнования
Охранник торгового центра "Зимняя вишня" Сергей Антюшин и бывший техдиректор Кемеровского кондитерского комбината, владельца ТЦ, Георгий Соболев, обвиняемые по... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:06
2021-06-23T11:06
россия
пожар в торговом центре в кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемерово
происшествия
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КЕМЕРОВО, 23 июн - РИА Новости. Охранник торгового центра "Зимняя вишня" Сергей Антюшин и бывший техдиректор Кемеровского кондитерского комбината, владельца ТЦ, Георгий Соболев, обвиняемые по делу о пожаре в торговом центре, в последнем слове принесли соболезнования, передает корреспондент РИА Новости из зала Заводского районного суда Кемерово."Хотелось бы единственное – принести соболезнования всем", – сказал Антюшин.Антюшину вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре. Гособвинение запросило для него 9,5 лет лишения свободы. Адвокат просила оправдать его, поскольку уверена, что обоснованность предъявленного Антюшину обвинения не подтвердилась, а состава преступления в действиях Антюшина нет.Свои соболезнования и извинения родным и близким погибших принес и Соболев.Ранее обвинение запросило для него 13 лет лишения свободы. Соболеву вменяют "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 238 УК РФ) и "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 219)."Прошу учесть мое частичное чистосердечное признание вины по статье 219, части 3... В силу своих финансовых возможностей возместил имущественный вред потерпевшим. Прошу... вынести справедливое решение", – сказал Соболев в своем последнем слове.Ранее он просил суд оправдать его по статье 238, а по статье 219 - учесть его частичное признание вины.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
https://ria.ru/20210527/sud-1734433709.html
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россия, пожар в торговом центре в кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемерово, происшествия
Фигуранты дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" принесли соболезнования
11:06 23.06.2021
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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Обвиняемые по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в последнем слове принесли соболезнования

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КЕМЕРОВО, 23 июн - РИА Новости. Охранник торгового центра "Зимняя вишня" Сергей Антюшин и бывший техдиректор Кемеровского кондитерского комбината, владельца ТЦ, Георгий Соболев, обвиняемые по делу о пожаре в торговом центре, в последнем слове принесли соболезнования, передает корреспондент РИА Новости из зала Заводского районного суда Кемерово.
"Хотелось бы единственное – принести соболезнования всем", – сказал Антюшин.
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Антюшину вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре. Гособвинение запросило для него 9,5 лет лишения свободы. Адвокат просила оправдать его, поскольку уверена, что обоснованность предъявленного Антюшину обвинения не подтвердилась, а состава преступления в действиях Антюшина нет.
Свои соболезнования и извинения родным и близким погибших принес и Соболев.
Ранее обвинение запросило для него 13 лет лишения свободы. Соболеву вменяют "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 238 УК РФ) и "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 219).
"Прошу учесть мое частичное чистосердечное признание вины по статье 219, части 3... В силу своих финансовых возможностей возместил имущественный вред потерпевшим. Прошу... вынести справедливое решение", – сказал Соболев в своем последнем слове.
Ранее он просил суд оправдать его по статье 238, а по статье 219 - учесть его частичное признание вины.
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25 марта, 14:15Сказано в эфире
Три года после пожара в "Зимней вишне". Торговые центры стали безопаснее?
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
 
РоссияПожар в торговом центре в КемеровоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КемеровоПроисшествия
 
 
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