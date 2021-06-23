https://ria.ru/20210623/sud-1738197716.html
Фигуранты дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" принесли соболезнования
Фигуранты дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" принесли соболезнования - РИА Новости, 23.06.2021
Фигуранты дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" принесли соболезнования
Охранник торгового центра "Зимняя вишня" Сергей Антюшин и бывший техдиректор Кемеровского кондитерского комбината, владельца ТЦ, Георгий Соболев, обвиняемые по... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:06
2021-06-23T11:06
2021-06-23T11:06
россия
пожар в торговом центре в кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемерово
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151738/47/1517384728_0:34:1120:664_1920x0_80_0_0_792bd0d60e1df6b5bafb42743a35ef4a.jpg
КЕМЕРОВО, 23 июн - РИА Новости. Охранник торгового центра "Зимняя вишня" Сергей Антюшин и бывший техдиректор Кемеровского кондитерского комбината, владельца ТЦ, Георгий Соболев, обвиняемые по делу о пожаре в торговом центре, в последнем слове принесли соболезнования, передает корреспондент РИА Новости из зала Заводского районного суда Кемерово."Хотелось бы единственное – принести соболезнования всем", – сказал Антюшин.Антюшину вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре. Гособвинение запросило для него 9,5 лет лишения свободы. Адвокат просила оправдать его, поскольку уверена, что обоснованность предъявленного Антюшину обвинения не подтвердилась, а состава преступления в действиях Антюшина нет.Свои соболезнования и извинения родным и близким погибших принес и Соболев.Ранее обвинение запросило для него 13 лет лишения свободы. Соболеву вменяют "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 238 УК РФ) и "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 219)."Прошу учесть мое частичное чистосердечное признание вины по статье 219, части 3... В силу своих финансовых возможностей возместил имущественный вред потерпевшим. Прошу... вынести справедливое решение", – сказал Соболев в своем последнем слове.Ранее он просил суд оправдать его по статье 238, а по статье 219 - учесть его частичное признание вины.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
https://ria.ru/20210527/sud-1734433709.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210325/vishnya-1602806830.html
россия
кемерово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151738/47/1517384728_95:0:1026:698_1920x0_80_0_0_efe0eb77d76b2b25697edf1d6cf3b047.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пожар в торговом центре в кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемерово, происшествия
Фигуранты дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" принесли соболезнования
Обвиняемые по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в последнем слове принесли соболезнования
КЕМЕРОВО, 23 июн - РИА Новости.
Охранник торгового центра "Зимняя вишня" Сергей Антюшин и бывший техдиректор Кемеровского кондитерского комбината, владельца ТЦ, Георгий Соболев, обвиняемые по делу о пожаре в торговом центре, в последнем слове принесли соболезнования, передает корреспондент РИА Новости из зала Заводского районного суда Кемерово
.
"Хотелось бы единственное – принести соболезнования всем", – сказал Антюшин.
Антюшину вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ
). По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре. Гособвинение запросило для него 9,5 лет лишения свободы. Адвокат просила оправдать его, поскольку уверена, что обоснованность предъявленного Антюшину обвинения не подтвердилась, а состава преступления в действиях Антюшина нет.
Свои соболезнования и извинения родным и близким погибших принес и Соболев.
Ранее обвинение запросило для него 13 лет лишения свободы. Соболеву вменяют "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 238 УК РФ) и "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 219).
"Прошу учесть мое частичное чистосердечное признание вины по статье 219, части 3... В силу своих финансовых возможностей возместил имущественный вред потерпевшим. Прошу... вынести справедливое решение", – сказал Соболев в своем последнем слове.
Ранее он просил суд оправдать его по статье 238, а по статье 219 - учесть его частичное признание вины.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС
, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.