https://ria.ru/20210623/sud-1738197716.html

Фигуранты дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" принесли соболезнования

Фигуранты дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" принесли соболезнования - РИА Новости, 23.06.2021

Фигуранты дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" принесли соболезнования

Охранник торгового центра "Зимняя вишня" Сергей Антюшин и бывший техдиректор Кемеровского кондитерского комбината, владельца ТЦ, Георгий Соболев, обвиняемые по... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:06

2021-06-23T11:06

2021-06-23T11:06

россия

пожар в торговом центре в кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемерово

происшествия

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КЕМЕРОВО, 23 июн - РИА Новости. Охранник торгового центра "Зимняя вишня" Сергей Антюшин и бывший техдиректор Кемеровского кондитерского комбината, владельца ТЦ, Георгий Соболев, обвиняемые по делу о пожаре в торговом центре, в последнем слове принесли соболезнования, передает корреспондент РИА Новости из зала Заводского районного суда Кемерово."Хотелось бы единственное – принести соболезнования всем", – сказал Антюшин.Антюшину вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре. Гособвинение запросило для него 9,5 лет лишения свободы. Адвокат просила оправдать его, поскольку уверена, что обоснованность предъявленного Антюшину обвинения не подтвердилась, а состава преступления в действиях Антюшина нет.Свои соболезнования и извинения родным и близким погибших принес и Соболев.Ранее обвинение запросило для него 13 лет лишения свободы. Соболеву вменяют "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 238 УК РФ) и "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 219)."Прошу учесть мое частичное чистосердечное признание вины по статье 219, части 3... В силу своих финансовых возможностей возместил имущественный вред потерпевшим. Прошу... вынести справедливое решение", – сказал Соболев в своем последнем слове.Ранее он просил суд оправдать его по статье 238, а по статье 219 - учесть его частичное признание вины.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

https://ria.ru/20210527/sud-1734433709.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/vishnya-1602806830.html

россия

кемерово

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россия, пожар в торговом центре в кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемерово, происшествия