https://ria.ru/20210623/studenty-1738332724.html
В Минобрнауки оценили идею о допуске в вузы только привитых студентов
В Минобрнауки оценили идею о допуске в вузы только привитых студентов - РИА Новости, 23.06.2021
В Минобрнауки оценили идею о допуске в вузы только привитых студентов
Постановка вопроса о допуске в аудитории только привитых студентов имеет право на существование, но надо обеспечить качественный смешанный формат, заявил глава... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T21:51
2021-06-23T21:51
2021-06-23T22:05
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
коронавирусы
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596473460_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e07bcecb3b21840cce6c07b7d18c4697.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Постановка вопроса о допуске в аудитории только привитых студентов имеет право на существование, но надо обеспечить качественный смешанный формат, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков."Такая постановка вопроса имеет право на существование. Другой разговор, что надо обеспечить смешанный формат обучения в равной степени качества, как для тех, кто будет на кампусах и сможет прийти, так и тех, кто будет обучаться удаленно", - заявил он в интервью каналу "Россия 1", отвечая на вопрос о том, как министерство относится к предложению допускать на очные занятия только студентов, которые прошли вакцинацию от коронавируса.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596473460_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_105d5b5378daa9f97f748b6011baa5b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), коронавирусы, коронавирус в россии, россия, общество
В Минобрнауки оценили идею о допуске в вузы только привитых студентов
21:51 23.06.2021 (обновлено: 22:05 23.06.2021)
Минобрнауки: идея о допуске в вузы только привитых студентов имеет право на существования