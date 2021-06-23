https://ria.ru/20210623/studenty-1738284027.html
Минобрнауки обсудит с ректорами допуск в вузы только привитых студентов
Минобрнауки обсудит с ректорами допуск в вузы только привитых студентов - РИА Новости, 23.06.2021
Минобрнауки обсудит с ректорами допуск в вузы только привитых студентов
Минобрнауки РФ обсудит с Российским союзом ректоров возможность допуска на очные занятия с 1 сентября вакцинированных от коронавируса студентов, заявил глава... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:14
2021-06-23T17:14
2021-06-23T17:14
распространение коронавируса
россия
валерий фальков
российский союз ректоров
владимир путин
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ обсудит с Российским союзом ректоров возможность допуска на очные занятия с 1 сентября вакцинированных от коронавируса студентов, заявил глава ведомства Валерий Фальков.Ранее в Совете ректоров вузов Москвы и Московской области сообщили о рассмотрении возможности допускать на очные занятия в столичных вузах только вакцинированных учащихся и тех студентов, у которых есть справки о наличии антител или медотвод, а для всех остальных предусмотреть занятия в онлайн-формате."В частности, совсем недавно - 16 июня - Совет ректоров вузов города Москвы и Московской области выступил с инициативой с 1 сентября 2021 года начать работу вузов в смешанном формате, увязав очное обучение с профилактическими мерами. На следующей неделе мы обстоятельно обсудим это предложение на площадке Российского союза ректоров вместе со всем ректорским сообществом России", - рассказал Фальков в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.Министр также добавил, что обратился к ректорам всех университетов России, к преподавателям и сотрудникам, к студентам с просьбой максимально содействовать скорейшему возвращению к нормальному ритму жизни и учебы."Это в равной степени зависит от всех нас, от нашей общей позиции и общих усилий", - отметил Фальков.Министр добавил, что министерство совместно с Российским союзом ректоров и другими крупными объединениями руководителей вузов прорабатывает особенности организации работы вузов в новом учебном году.
https://ria.ru/20210622/studenty-1738038673.html
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россия, валерий фальков, российский союз ректоров, владимир путин, москва, московская область (подмосковье), общество
Минобрнауки обсудит с ректорами допуск в вузы только привитых студентов
Минобрнауки обсудит с ректорами допуск на очные занятия с 1 сентября только привитых студентов