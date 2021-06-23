https://ria.ru/20210623/studenty-1738284027.html

Минобрнауки обсудит с ректорами допуск в вузы только привитых студентов

Минобрнауки обсудит с ректорами допуск в вузы только привитых студентов - РИА Новости, 23.06.2021

Минобрнауки обсудит с ректорами допуск в вузы только привитых студентов

Минобрнауки РФ обсудит с Российским союзом ректоров возможность допуска на очные занятия с 1 сентября вакцинированных от коронавируса студентов, заявил глава... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T17:14

2021-06-23T17:14

2021-06-23T17:14

распространение коронавируса

россия

валерий фальков

российский союз ректоров

владимир путин

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730356400_283:0:3072:1569_1920x0_80_0_0_2011f8432c8cf79f09fe6c05ce86452b.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ обсудит с Российским союзом ректоров возможность допуска на очные занятия с 1 сентября вакцинированных от коронавируса студентов, заявил глава ведомства Валерий Фальков.Ранее в Совете ректоров вузов Москвы и Московской области сообщили о рассмотрении возможности допускать на очные занятия в столичных вузах только вакцинированных учащихся и тех студентов, у которых есть справки о наличии антител или медотвод, а для всех остальных предусмотреть занятия в онлайн-формате."В частности, совсем недавно - 16 июня - Совет ректоров вузов города Москвы и Московской области выступил с инициативой с 1 сентября 2021 года начать работу вузов в смешанном формате, увязав очное обучение с профилактическими мерами. На следующей неделе мы обстоятельно обсудим это предложение на площадке Российского союза ректоров вместе со всем ректорским сообществом России", - рассказал Фальков в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.Министр также добавил, что обратился к ректорам всех университетов России, к преподавателям и сотрудникам, к студентам с просьбой максимально содействовать скорейшему возвращению к нормальному ритму жизни и учебы."Это в равной степени зависит от всех нас, от нашей общей позиции и общих усилий", - отметил Фальков.Министр добавил, что министерство совместно с Российским союзом ректоров и другими крупными объединениями руководителей вузов прорабатывает особенности организации работы вузов в новом учебном году.

https://ria.ru/20210622/studenty-1738038673.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валерий фальков, российский союз ректоров, владимир путин, москва, московская область (подмосковье), общество