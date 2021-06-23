https://ria.ru/20210623/ssha-1738338720.html

В США рассказали, как вычисляют "хакеров из России"

В США рассказали, как вычисляют "хакеров из России" - РИА Новости, 23.06.2021

В США рассказали, как вычисляют "хакеров из России"

Хакеры-вымогатели, якобы орудующие в России, выдают себя кодом во вредоносном программном обеспечении, где содержится ограничение на заражение компьютеров, на... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T23:05

2021-06-23T23:05

2021-06-23T23:05

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Хакеры-вымогатели, якобы орудующие в России, выдают себя кодом во вредоносном программном обеспечении, где содержится ограничение на заражение компьютеров, на которых русский является языком по умолчанию, сообщила заместитель помощника главы минобороны США по политике в киберсфере Мике Оянг."Иногда доказательства в коде вымогателей: банды, орудующие из России, разрабатывают вредоносное ПО, чтобы избежать заражения компьютеров, на которых русский установлен языком по умолчанию", - сказала Оянг на слушаниях в подкомитете сената.По ее словам, противники США "создают атмосферу для преступников-вымогателей", защищая их от уголовного преследования, пока они избегают атак на правительства стран, из которых орудуют.Оянг подчеркнула, что ответственные государства не должны вести себя таким образом.

https://ria.ru/20210614/putin-1736942694.html

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россия, министерство обороны сша, сша, технологии, в мире