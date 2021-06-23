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Поведение США "заводит в тупик" ядерную проблему КНДР, заявил глава ГРУ
Поведение США "заводит в тупик" ядерную проблему КНДР, заявил глава ГРУ - РИА Новости, 23.06.2021
Поведение США "заводит в тупик" ядерную проблему КНДР, заявил глава ГРУ
Деструктивное поведение США "заводит в тупик" решение ядерной проблемы Корейского полуострова, политика Вашингтона подстегнула КНДР к развитию национального... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:01
2021-06-23T13:01
игорь костюков (генштаб)
московская конференция по международной безопасности
кндр (северная корея)
сша
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Деструктивное поведение США "заводит в тупик" решение ядерной проблемы Корейского полуострова, политика Вашингтона подстегнула КНДР к развитию национального ракетного и ядерного потенциала, заявил начальник главного управления генерального штаба Вооруженных сил РФ адмирал Игорь Костюков."Деструктивное поведение Вашингтона заводит в тупик решение ядерной проблемы Корейского полуострова. Именно политика Соединенных Штатов подстегнула КНДР к прогрессирующему развитию национального ракетного и ядерного потенциала. В результате Пхеньян не отказывается от ядерного оружия, считая его единственной реальной гарантией обеспечения собственной безопасности", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности."Вместе с тем в данной ситуации США предпочитают по-прежнему настаивать на полной, безвозвратной и контролируемой ликвидации ядерной и ракетной северокорейских программ, полагаясь исключительно на санкционные меры принуждения Пхеньяна. Любой поэтапный вариант денуклеаризации отклоняется Соединенными Штатами как неприемлемый", - добавил Костюков.
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игорь костюков (генштаб), московская конференция по международной безопасности, кндр (северная корея), сша, в мире
Поведение США "заводит в тупик" ядерную проблему КНДР, заявил глава ГРУ
13:01 23.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель начальника ГУ Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков на VII Московской конференции по международной безопасности. 5 апреля 2018
Первый заместитель начальника ГУ Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков на VII Московской конференции по международной безопасности. 5 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ГРУ заявил, что деструктивное поведение США "заводит в тупик" ядерную проблему КНДР

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Деструктивное поведение США "заводит в тупик" решение ядерной проблемы Корейского полуострова, политика Вашингтона подстегнула КНДР к развитию национального ракетного и ядерного потенциала, заявил начальник главного управления генерального штаба Вооруженных сил РФ адмирал Игорь Костюков.
"Деструктивное поведение Вашингтона заводит в тупик решение ядерной проблемы Корейского полуострова. Именно политика Соединенных Штатов подстегнула КНДР к прогрессирующему развитию национального ракетного и ядерного потенциала. В результате Пхеньян не отказывается от ядерного оружия, считая его единственной реальной гарантией обеспечения собственной безопасности", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
"Вместе с тем в данной ситуации США предпочитают по-прежнему настаивать на полной, безвозвратной и контролируемой ликвидации ядерной и ракетной северокорейских программ, полагаясь исключительно на санкционные меры принуждения Пхеньяна. Любой поэтапный вариант денуклеаризации отклоняется Соединенными Штатами как неприемлемый", - добавил Костюков.
Первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Игорь Костюков - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
12:44
США демонстрируют неготовность к диалогу на равных, заявили в Генштабе
 
Игорь Костюков (Генштаб)Московская конференция по международной безопасностиКНДР (Северная Корея)СШАВ мире
 
 
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