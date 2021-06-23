https://ria.ru/20210623/ssha-1738223331.html

Поведение США "заводит в тупик" ядерную проблему КНДР, заявил глава ГРУ

Поведение США "заводит в тупик" ядерную проблему КНДР, заявил глава ГРУ - РИА Новости, 23.06.2021

Поведение США "заводит в тупик" ядерную проблему КНДР, заявил глава ГРУ

Деструктивное поведение США "заводит в тупик" решение ядерной проблемы Корейского полуострова, политика Вашингтона подстегнула КНДР к развитию национального... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:01

2021-06-23T13:01

2021-06-23T13:01

игорь костюков (генштаб)

московская конференция по международной безопасности

кндр (северная корея)

сша

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Деструктивное поведение США "заводит в тупик" решение ядерной проблемы Корейского полуострова, политика Вашингтона подстегнула КНДР к развитию национального ракетного и ядерного потенциала, заявил начальник главного управления генерального штаба Вооруженных сил РФ адмирал Игорь Костюков."Деструктивное поведение Вашингтона заводит в тупик решение ядерной проблемы Корейского полуострова. Именно политика Соединенных Штатов подстегнула КНДР к прогрессирующему развитию национального ракетного и ядерного потенциала. В результате Пхеньян не отказывается от ядерного оружия, считая его единственной реальной гарантией обеспечения собственной безопасности", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности."Вместе с тем в данной ситуации США предпочитают по-прежнему настаивать на полной, безвозвратной и контролируемой ликвидации ядерной и ракетной северокорейских программ, полагаясь исключительно на санкционные меры принуждения Пхеньяна. Любой поэтапный вариант денуклеаризации отклоняется Соединенными Штатами как неприемлемый", - добавил Костюков.

https://ria.ru/20210623/ssha-1738217880.html

кндр (северная корея)

сша

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игорь костюков (генштаб), московская конференция по международной безопасности, кндр (северная корея), сша, в мире