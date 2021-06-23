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США демонстрируют неготовность к диалогу на равных, заявили в Генштабе
США демонстрируют неготовность к диалогу на равных, заявили в Генштабе - РИА Новости, 23.06.2021
США демонстрируют неготовность к диалогу на равных, заявили в Генштабе
США демонстрируют неготовность к равноправному диалогу по глобальной безопасности и выстраивают свои отношения с другими странами с позиции силы, заявил... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:44
2021-06-23T12:44
игорь костюков (генштаб)
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. США демонстрируют неготовность к равноправному диалогу по глобальной безопасности и выстраивают свои отношения с другими странами с позиции силы, заявил начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ адмирал Игорь Костюков."Соединенные Штаты, одержимые целью глобального доминирования, демонстрируют неготовность к равноправному диалогу. В доктринальных документах США закрепляются методы выстраивания отношений с другими странами с позиции силы", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
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игорь костюков (генштаб), россия, сша, в мире
США демонстрируют неготовность к диалогу на равных, заявили в Генштабе
12:44 23.06.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевПервый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Игорь Костюков
Первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Игорь Костюков - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев

В Генштабе заявили, что США демонстрируют неготовность к равноправному диалогу по безопасности

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. США демонстрируют неготовность к равноправному диалогу по глобальной безопасности и выстраивают свои отношения с другими странами с позиции силы, заявил начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ адмирал Игорь Костюков.
"Соединенные Штаты, одержимые целью глобального доминирования, демонстрируют неготовность к равноправному диалогу. В доктринальных документах США закрепляются методы выстраивания отношений с другими странами с позиции силы", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
Испытательные стрельбы из ЗРК Пэтриот - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
10:34
В Генштабе рассказали о нейтрализации угрозы со стороны ПРО США
 
Игорь Костюков (Генштаб)РоссияСШАВ мире
 
 
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