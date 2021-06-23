https://ria.ru/20210623/ssha-1738217880.html

США демонстрируют неготовность к диалогу на равных, заявили в Генштабе

США демонстрируют неготовность к диалогу на равных, заявили в Генштабе - РИА Новости, 23.06.2021

США демонстрируют неготовность к диалогу на равных, заявили в Генштабе

США демонстрируют неготовность к равноправному диалогу по глобальной безопасности и выстраивают свои отношения с другими странами с позиции силы, заявил... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:44

2021-06-23T12:44

2021-06-23T12:44

игорь костюков (генштаб)

россия

сша

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. США демонстрируют неготовность к равноправному диалогу по глобальной безопасности и выстраивают свои отношения с другими странами с позиции силы, заявил начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ адмирал Игорь Костюков."Соединенные Штаты, одержимые целью глобального доминирования, демонстрируют неготовность к равноправному диалогу. В доктринальных документах США закрепляются методы выстраивания отношений с другими странами с позиции силы", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.

https://ria.ru/20210623/pro-1738192970.html

россия

сша

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2021

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игорь костюков (генштаб), россия, сша, в мире