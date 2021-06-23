https://ria.ru/20210623/ssha-1738178680.html

Уроженец Томска выбыл из гонки за место мэра Нью-Йорка

Уроженец Томска выбыл из гонки за место мэра Нью-Йорка - РИА Новости, 23.06.2021

Уроженец Томска выбыл из гонки за место мэра Нью-Йорка

Единственный кандидат в мэры Нью-Йорка из Томска Виталий Филипченко выбыл из гонки за кресло градоначальника "большого яблока"; некоторые из подписей, собранные РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T08:49

2021-06-23T08:49

2021-06-23T11:03

виталий филипченко

эндрю янг (политик)

нью-йорк (город)

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 23 июн – РИА Новости. Единственный кандидат в мэры Нью-Йорка из Томска Виталий Филипченко выбыл из гонки за кресло градоначальника "большого яблока"; некоторые из подписей, собранные им, оказались недействительными.Филипченко приехал в США более десяти лет назад. У него своя фирма по грузоперевозкам. Россиянин, обладающий также гражданством США, шел на выборы как независимый кандидат. Во вторник прошли праймериз Демократической и Республиканской партий, на которых жители выбирали кандидатов на пост мэра. Само голосование состоится 2 ноября. Независимым кандидатам (к коим относился и Филипченко) необходимо было собрать по 2250 подписей зарегистрированных избирателей, чтобы попасть в бюллетени."Я шел как независимый кандидат. Сначала я собрал необходимое число подписей. Мне прислали письмо о том, что я в бюллетене, все в порядке. Затем через две недели мне прислали письмо о том, что мое имя перевели на китайский, потому что много китайцев живет, которые не могут читать по-английски. А еще через неделю прислали письмо о том, что они пересчитали подписи и некоторые из них оказались недействительными", — рассказал РИА Новости Филипченко.По его словам, в разных случаях были различные огрехи. "Где-то не оказалось кода, где-то точного адреса. И сказали, что теперь у меня не хватает подписей для того, чтобы включить меня в избирательный бюллетень", — указал бывший кандидат.По его мнению, все произошло в рамках закона и никакого политически мотивированного решения против него не принималось. Филипченко не исключает, что продолжит политическую карьеру, но о более конкретных планах говорить сейчас считает преждевременным.Согласно предварительным итогам предварительного голосования среди демократов, по данным газеты New York Times, лидирует глава администрации Бруклина Эрик Адамс. Также в тройку лидеров входят бывший уполномоченный департамента санитарии Нью-Йорка Кэтрин Гарсиа и бывший юридический советник действующего мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, Майя Уайли. Бывший кандидат в президенты США Эндрю Янг признал, что не выиграет праймериз и отказался от гонки.Окончательные итоги голосования могут подводить до середины июля. В отличие от праймериз демократов, где борются 13 кандидатов, в предварительном голосовании республиканцев участвовали лишь два кандидата. Основатель добровольческой организации Guardian Angels Кертис Слива, похоже, побеждает бизнесмена Фернандо Матео.

https://ria.ru/20210309/ssha-1600476357.html

https://ria.ru/20210504/filipchenko-1730018529.html

https://ria.ru/20210504/rossiyane-1731068103.html

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виталий филипченко, эндрю янг (политик), нью-йорк (город), сша, в мире