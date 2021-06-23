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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210623/srebrenitsa-1738312131.html
В Госдуме предостерегли Черногорию от пересмотра событий в Сребренице
В Госдуме предостерегли Черногорию от пересмотра событий в Сребренице - РИА Новости, 23.06.2021
В Госдуме предостерегли Черногорию от пересмотра событий в Сребренице
Пересмотр властями Черногории оценки событий, связанных с расстрелом в Сребренице в 1995 году, приведет к обострению отношений в регионе, считает председатель... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T19:13
2021-06-23T19:13
религия и мировоззрение
россия
александр вучич
мило джуканович
госдума рф
нато
сергей гаврилов
черногория
северная македония
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Пересмотр властями Черногории оценки событий, связанных с расстрелом в Сребренице в 1995 году, приведет к обострению отношений в регионе, считает председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов на пресс-конференции по итогам работы в рамках VII созыва нижней палаты парламента, прошедшей в МИА "Россия сегодня".Ранее парламент Черногории принял резолюцию, назвав "геноцидом" расстрел в Сребренице боснийских мусульман в 1995 году, который провели боснийские сербы, и запретил отрицать факт геноцида. Также парламентарии проголосовали за отставку министра юстиции Черногории Владимира Лепосавича, который отказывался принять термин "геноцид" по отношению к событиям в Сребренице. После этого сербский патриарх Порфирий заявил, что желает "вразумления и мудрости" новому руководству Черногории, ведь власти страны должны "сближать людей независимо от того, к какому народу принадлежат и как молятся богу". Президент Сербии Александр Вучич назвал резолюцию черногорского парламента с осуждением "геноцида" 1995 года в Сребренице направленной против интересов сербского народа."Патриарх сербский Порфирий абсолютно прав. Реванш в Черногории, в том числе связанный с попытками пересмотреть историю, в том числе драму в Сребренице, хотя доказано, что это не является геноцидом, приведет к усложнению балканского узла, это направлено на обострение внутрисербских отношений – между Черногорией и Сербией, усилению роли НАТО и угнетению развития региона в целом", - сказал Гаврилов.По его мнению, Черногория становится полем геополитического противостояния со стороны стран НАТО. "Прикладываются усилия для разрыва единства православного, славянского мира. То, что мы видим на Украине, это по сути калька того, что делается в Македонии, Боснии и Герцеговине, в Черногории, Хорватии, когда происходит попытка расколоть единый народ, цивилизацию, веру по самым разным, искусственным зачастую, основаниям. …Эту же технологию раскола и националистической истерии мы видим не только на Балканах, но и в других странах, в том числе на Украине", - считает Гаврилов.Он отметил, что причина экономических успехов Сербии состоит в том, что "она не воюет, выстраивает мирные отношения с соседями, но, прежде всего, Сербия дорожит отношениями со своим историческим союзником – с Россией, против которого она отказалась вводить санкции". "Это пример для развития: мир, уважение интересов национальных и религиозных общин, историческая дружба с Россией – это путь, на который внешние силы не дают встать Черногории. Это большая проблема для Черногории – ее инвестиционной и туристической привлекательности. Поэтому мы надеемся, что религиозный мир вернется в Черногорию", - подчеркнул парламентарий.Новый премьер Черногории Здравко Кривокапич в апреле потребовал отставки министра юстиции, который заявил, что признает совершение боснийскими сербами геноцида в 1995 году в Сребренице, лишь "когда это будет однозначно утверждено", и что Международный трибунал по бывшей Югославии, который разбирал это дело, "утратил свою легитимность". Его слова вызвали негативную реакцию оппозиции, части СМИ и упрек от ЕС.В Скупщину (парламент) Черногории 17 июня пришли депутаты правившей ранее около 30 лет Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича, до того долгое время бойкотировавшие работу парламента. С участием их голосов большинство в 43 из 81 парламентария утвердило отставку министра юстиции. Этот шаг вызвал раскол в правящем большинстве, депутаты "Демократического фронта" отказались от участия в работе парламента и потребовали отставки премьера Кривокапича.
https://ria.ru/20210621/patriarkh-1737866749.html
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россия, александр вучич, мило джуканович, госдума рф, нато, сергей гаврилов, черногория, северная македония

В Госдуме предостерегли Черногорию от пересмотра событий в Сребренице

19:13 23.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Пересмотр властями Черногории оценки событий, связанных с расстрелом в Сребренице в 1995 году, приведет к обострению отношений в регионе, считает председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов на пресс-конференции по итогам работы в рамках VII созыва нижней палаты парламента, прошедшей в МИА "Россия сегодня".
Ранее парламент Черногории принял резолюцию, назвав "геноцидом" расстрел в Сребренице боснийских мусульман в 1995 году, который провели боснийские сербы, и запретил отрицать факт геноцида. Также парламентарии проголосовали за отставку министра юстиции Черногории Владимира Лепосавича, который отказывался принять термин "геноцид" по отношению к событиям в Сребренице. После этого сербский патриарх Порфирий заявил, что желает "вразумления и мудрости" новому руководству Черногории, ведь власти страны должны "сближать людей независимо от того, к какому народу принадлежат и как молятся богу". Президент Сербии Александр Вучич назвал резолюцию черногорского парламента с осуждением "геноцида" 1995 года в Сребренице направленной против интересов сербского народа.
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"Патриарх сербский Порфирий абсолютно прав. Реванш в Черногории, в том числе связанный с попытками пересмотреть историю, в том числе драму в Сребренице, хотя доказано, что это не является геноцидом, приведет к усложнению балканского узла, это направлено на обострение внутрисербских отношений – между Черногорией и Сербией, усилению роли НАТО и угнетению развития региона в целом", - сказал Гаврилов.
По его мнению, Черногория становится полем геополитического противостояния со стороны стран НАТО. "Прикладываются усилия для разрыва единства православного, славянского мира. То, что мы видим на Украине, это по сути калька того, что делается в Македонии, Боснии и Герцеговине, в Черногории, Хорватии, когда происходит попытка расколоть единый народ, цивилизацию, веру по самым разным, искусственным зачастую, основаниям. …Эту же технологию раскола и националистической истерии мы видим не только на Балканах, но и в других странах, в том числе на Украине", - считает Гаврилов.
Он отметил, что причина экономических успехов Сербии состоит в том, что "она не воюет, выстраивает мирные отношения с соседями, но, прежде всего, Сербия дорожит отношениями со своим историческим союзником – с Россией, против которого она отказалась вводить санкции". "Это пример для развития: мир, уважение интересов национальных и религиозных общин, историческая дружба с Россией – это путь, на который внешние силы не дают встать Черногории. Это большая проблема для Черногории – ее инвестиционной и туристической привлекательности. Поэтому мы надеемся, что религиозный мир вернется в Черногорию", - подчеркнул парламентарий.
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Новый премьер Черногории Здравко Кривокапич в апреле потребовал отставки министра юстиции, который заявил, что признает совершение боснийскими сербами геноцида в 1995 году в Сребренице, лишь "когда это будет однозначно утверждено", и что Международный трибунал по бывшей Югославии, который разбирал это дело, "утратил свою легитимность". Его слова вызвали негативную реакцию оппозиции, части СМИ и упрек от ЕС.
В Скупщину (парламент) Черногории 17 июня пришли депутаты правившей ранее около 30 лет Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича, до того долгое время бойкотировавшие работу парламента. С участием их голосов большинство в 43 из 81 парламентария утвердило отставку министра юстиции. Этот шаг вызвал раскол в правящем большинстве, депутаты "Демократического фронта" отказались от участия в работе парламента и потребовали отставки премьера Кривокапича.
 
Религия и мировоззрениеРоссияАлександр ВучичМило ДжукановичГосдума РФНАТОСергей ГавриловЧерногорияСеверная Македония
 
 
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