https://ria.ru/20210623/sputnik-1738283590.html

В Германии рассказали, когда сертифицируют "Спутник V"

В Германии рассказали, когда сертифицируют "Спутник V" - РИА Новости, 23.06.2021

В Германии рассказали, когда сертифицируют "Спутник V"

Германия может сертифицировать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса на национальном уровне, но решено придерживаться общеевропейского подхода, заявил... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T17:13

2021-06-23T17:13

2021-06-23T17:14

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

германия

берлин (город)

вакцинация

в мире

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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Германия может сертифицировать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса на национальном уровне, но решено придерживаться общеевропейского подхода, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель минздрава ФРГ."Принципиально это так, что мы, конечно, как национальное государство можем выдать разрешение, это относится не только к "Спутнику", но и для всех остальных вакцин. Однако мы подчеркнуто в отношении вакцин от коронавируса, как и остальных, ...приняли решение идти европейским путем сертификации. Это относится, с точки зрения правительства ФРГ, и к вакцине "Спутник", - заявил он.

https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738276039.html

германия

берлин (город)

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, германия, берлин (город), вакцинация, в мире