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В Германии рассказали, когда сертифицируют "Спутник V"
В Германии рассказали, когда сертифицируют "Спутник V" - РИА Новости, 23.06.2021
В Германии рассказали, когда сертифицируют "Спутник V"
Германия может сертифицировать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса на национальном уровне, но решено придерживаться общеевропейского подхода, заявил... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:13
2021-06-23T17:13
2021-06-23T17:14
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
германия
берлин (город)
вакцинация
в мире
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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Германия может сертифицировать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса на национальном уровне, но решено придерживаться общеевропейского подхода, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель минздрава ФРГ."Принципиально это так, что мы, конечно, как национальное государство можем выдать разрешение, это относится не только к "Спутнику", но и для всех остальных вакцин. Однако мы подчеркнуто в отношении вакцин от коронавируса, как и остальных, ...приняли решение идти европейским путем сертификации. Это относится, с точки зрения правительства ФРГ, и к вакцине "Спутник", - заявил он.
https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738276039.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, германия, берлин (город), вакцинация, в мире
В Германии рассказали, когда сертифицируют "Спутник V"
17:13 23.06.2021 (обновлено: 17:14 23.06.2021)
В Германии заявили о готовности зарегистрировать "Спутник V" при одобрении во всем Евросоюзе