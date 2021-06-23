https://ria.ru/20210623/spiski-1738188080.html

Источник рассказал, когда "Единая Россия" заверит предвыборные списки

Источник рассказал, когда "Единая Россия" заверит предвыборные списки - РИА Новости, 23.06.2021

Источник рассказал, когда "Единая Россия" заверит предвыборные списки

Партия "Единая Россия" планирует заверять списки кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в ЦИК в первой половине июля, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T10:04

2021-06-23T10:04

2021-06-23T10:04

госдума рф

единая россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737692162_41:0:2512:1390_1920x0_80_0_0_1f6af0265455eaf0f4febc0d3b325983.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" планирует заверять списки кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в ЦИК в первой половине июля, рассказал РИА Новости источник в партии."В первой половине июля", - сказал собеседник.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210620/pyaterka-1737798279.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, единая россия, политика