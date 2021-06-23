https://ria.ru/20210623/spiski-1738188080.html
Источник рассказал, когда "Единая Россия" заверит предвыборные списки
Источник рассказал, когда "Единая Россия" заверит предвыборные списки - РИА Новости, 23.06.2021
Источник рассказал, когда "Единая Россия" заверит предвыборные списки
Партия "Единая Россия" планирует заверять списки кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в ЦИК в первой половине июля, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T10:04
2021-06-23T10:04
2021-06-23T10:04
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" планирует заверять списки кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в ЦИК в первой половине июля, рассказал РИА Новости источник в партии."В первой половине июля", - сказал собеседник.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210620/pyaterka-1737798279.html
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госдума рф, единая россия, политика
Источник рассказал, когда "Единая Россия" заверит предвыборные списки
Источник рассказал, когда "Единая Россия" заверит в ЦИК списки кандидатов на выборах в Госдуму