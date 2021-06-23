https://ria.ru/20210623/sovfed-1738318895.html

СФ одобрил создание бесплатной системы интернет-трансляции телеканалов

СФ одобрил создание бесплатной системы интернет-трансляции телеканалов - РИА Новости, 23.06.2021

СФ одобрил создание бесплатной системы интернет-трансляции телеканалов

Совфед одобрил в среду закон о создании бесплатной общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплексов. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T19:48

2021-06-23T19:48

2021-06-23T19:48

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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технологии

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совфед одобрил в среду закон о создании бесплатной общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплексов.В интересах пользователей закрепляется бесплатность телеканалов первого и второго мультиплексов, распространяемых в сети, для потребителей, а также обязательства владельцев аудиовизуальных сервисов информировать пользователей о возможности просмотра таких телеканалов в порядке, который установит Роскомнадзор.Не будет требоваться заключение лицензионного договора между вещателем и владельцем аудиовизуального сервиса, распространение телеканалов будет осуществляться на основании закона. За распространение телеканалов ни вещателям, ни распространителям не надо будет платить друг другу.Предусматривается, что распространение телеканалов в интернете должно осуществляться в неизменном виде: на всех участников цепочки распространения возложена обязанность не изменять телеканал, предоставленный вещателем.Четко определен круг обязанных субъектов – владельцы аудиовизуальных сервисов, внесенные в соответствующий реестр Роскомнадзора. Такой подход, устанавливающий обязанность обеспечивать распространение телеканалов первого и второго мультиплексов, в том числе и для владельцев аудиовизуальных сервисов, не осуществляющих стриминг, обусловлен задачей формирования единого информационного пространства в интернете.

https://ria.ru/20210623/sovfed-1738230078.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210615/peskov-1737094911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, интернет, технологии, общество