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СФ одобрил создание бесплатной системы интернет-трансляции телеканалов
СФ одобрил создание бесплатной системы интернет-трансляции телеканалов - РИА Новости, 23.06.2021
СФ одобрил создание бесплатной системы интернет-трансляции телеканалов
Совфед одобрил в среду закон о создании бесплатной общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплексов. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T19:48
2021-06-23T19:48
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
совет федерации рф
интернет
технологии
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совфед одобрил в среду закон о создании бесплатной общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплексов.В интересах пользователей закрепляется бесплатность телеканалов первого и второго мультиплексов, распространяемых в сети, для потребителей, а также обязательства владельцев аудиовизуальных сервисов информировать пользователей о возможности просмотра таких телеканалов в порядке, который установит Роскомнадзор.Не будет требоваться заключение лицензионного договора между вещателем и владельцем аудиовизуального сервиса, распространение телеканалов будет осуществляться на основании закона. За распространение телеканалов ни вещателям, ни распространителям не надо будет платить друг другу.Предусматривается, что распространение телеканалов в интернете должно осуществляться в неизменном виде: на всех участников цепочки распространения возложена обязанность не изменять телеканал, предоставленный вещателем.Четко определен круг обязанных субъектов – владельцы аудиовизуальных сервисов, внесенные в соответствующий реестр Роскомнадзора. Такой подход, устанавливающий обязанность обеспечивать распространение телеканалов первого и второго мультиплексов, в том числе и для владельцев аудиовизуальных сервисов, не осуществляющих стриминг, обусловлен задачей формирования единого информационного пространства в интернете.
https://ria.ru/20210623/sovfed-1738230078.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, интернет, технологии, общество
СФ одобрил создание бесплатной системы интернет-трансляции телеканалов
19:48 23.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Совет Федерации одобрил закон о создании бесплатной системы интернет-трансляций телеканалов

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совфед одобрил в среду закон о создании бесплатной общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплексов.
В интересах пользователей закрепляется бесплатность телеканалов первого и второго мультиплексов, распространяемых в сети, для потребителей, а также обязательства владельцев аудиовизуальных сервисов информировать пользователей о возможности просмотра таких телеканалов в порядке, который установит Роскомнадзор.
Мужчина сидит за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 13:28
Совфед одобрил закон о проведении публичных слушаний в интернете
Не будет требоваться заключение лицензионного договора между вещателем и владельцем аудиовизуального сервиса, распространение телеканалов будет осуществляться на основании закона. За распространение телеканалов ни вещателям, ни распространителям не надо будет платить друг другу.
Предусматривается, что распространение телеканалов в интернете должно осуществляться в неизменном виде: на всех участников цепочки распространения возложена обязанность не изменять телеканал, предоставленный вещателем.
Четко определен круг обязанных субъектов – владельцы аудиовизуальных сервисов, внесенные в соответствующий реестр Роскомнадзора. Такой подход, устанавливающий обязанность обеспечивать распространение телеканалов первого и второго мультиплексов, в том числе и для владельцев аудиовизуальных сервисов, не осуществляющих стриминг, обусловлен задачей формирования единого информационного пространства в интернете.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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