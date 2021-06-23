https://ria.ru/20210623/sovfed-1738309778.html
Совфед одобрил закон о защите личных данных сотрудников силовых ведомств
Совфед одобрил закон о защите личных данных сотрудников силовых ведомств - РИА Новости, 23.06.2021
Совфед одобрил закон о защите личных данных сотрудников силовых ведомств
Совет Федерации одобрил в среду закон, касающийся предоставления государственной защиты судьям, сотрудникам правоохранительных и контролирующих органов. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T19:01
2021-06-23T19:01
2021-06-23T19:01
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, касающийся предоставления государственной защиты судьям, сотрудникам правоохранительных и контролирующих органов.Согласно документу, государство может наложить запрет на распространение сведений с персональными данными о сотрудниках силовых ведомств и судьях, находящихся под госзащитой, и Роскомнадзор сможет блокировать соответствующие сайты.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, общество
Совфед одобрил закон о защите личных данных сотрудников силовых ведомств
Совфед разрешил блокировать сайты с персональными данными сотрудников силовых ведомств