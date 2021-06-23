https://ria.ru/20210623/sovfed-1738309778.html

Совфед одобрил закон о защите личных данных сотрудников силовых ведомств

Совфед одобрил закон о защите личных данных сотрудников силовых ведомств - РИА Новости, 23.06.2021

Совфед одобрил закон о защите личных данных сотрудников силовых ведомств

Совет Федерации одобрил в среду закон, касающийся предоставления государственной защиты судьям, сотрудникам правоохранительных и контролирующих органов. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T19:01

2021-06-23T19:01

2021-06-23T19:01

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, касающийся предоставления государственной защиты судьям, сотрудникам правоохранительных и контролирующих органов.Согласно документу, государство может наложить запрет на распространение сведений с персональными данными о сотрудниках силовых ведомств и судьях, находящихся под госзащитой, и Роскомнадзор сможет блокировать соответствующие сайты.

https://ria.ru/20210611/dannye-1736672753.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, общество