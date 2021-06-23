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Совфед одобрил закон об изъятии контрафактной медицинской продукции
Совфед одобрил закон об изъятии контрафактной медицинской продукции - РИА Новости, 23.06.2021
Совфед одобрил закон об изъятии контрафактной медицинской продукции
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об изъятии контрафактной, недоброкачественной и фальсифицированной продукции медицинского назначения, в том... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:33
2021-06-23T18:33
2021-06-23T18:33
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об изъятии контрафактной, недоброкачественной и фальсифицированной продукции медицинского назначения, в том числе из учреждений здравоохранения.Изменения вносятся в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Устанавливаются обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля за обращением медицинских изделий. В частности, закон обязывает владельцев фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных медицинских изделий нести расходы, связанные не только с уничтожением таких медицинских изделий, как это происходит сегодня, но и с их изъятием из обращения.Документ позволит правительству РФ устанавливать порядок изъятия медицинских изделий, находящихся в обороте с нарушением законодательства. Недоброкачественные и фальсифицированные медизделия подлежат изъятию из обращения и уничтожению на основании решения владельца медицинских изделий, решения Росздравнадзора или решения суда.
https://ria.ru/20210605/lekarstva-1735754019.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), совет федерации рф
Совфед одобрил закон об изъятии контрафактной медицинской продукции
Совет Федерации одобрил закон об изъятии контрафактной продукции медицинского назначения