https://ria.ru/20210623/sovfed-1738303016.html

Совфед одобрил закон об изъятии контрафактной медицинской продукции

Совфед одобрил закон об изъятии контрафактной медицинской продукции - РИА Новости, 23.06.2021

Совфед одобрил закон об изъятии контрафактной медицинской продукции

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об изъятии контрафактной, недоброкачественной и фальсифицированной продукции медицинского назначения, в том... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T18:33

2021-06-23T18:33

2021-06-23T18:33

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об изъятии контрафактной, недоброкачественной и фальсифицированной продукции медицинского назначения, в том числе из учреждений здравоохранения.Изменения вносятся в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Устанавливаются обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля за обращением медицинских изделий. В частности, закон обязывает владельцев фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных медицинских изделий нести расходы, связанные не только с уничтожением таких медицинских изделий, как это происходит сегодня, но и с их изъятием из обращения.Документ позволит правительству РФ устанавливать порядок изъятия медицинских изделий, находящихся в обороте с нарушением законодательства. Недоброкачественные и фальсифицированные медизделия подлежат изъятию из обращения и уничтожению на основании решения владельца медицинских изделий, решения Росздравнадзора или решения суда.

https://ria.ru/20210605/lekarstva-1735754019.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), совет федерации рф