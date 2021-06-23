https://ria.ru/20210623/sovfed-1738248191.html

Совфед одобрил закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Совфед одобрил закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам - РИА Новости, 23.06.2021

Совфед одобрил закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о бесплатном доступе к отечественным социально значимым сайтам. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:59

2021-06-23T14:59

2021-06-23T14:59

россия

владимир путин

технологии

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о бесплатном доступе к отечественным социально значимым сайтам.Документ предусматривает, что услуги связи и доступа к интернету для доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов, предоставляются абоненту бесплатно. Порядок формирования перечня таких сайтов и критерии их отбора устанавливается правительством.В перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов будут включены сайты госорганов и органов местного самоуправления, сайты государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг. При этом остальные подобные ресурсы будут определяться специальной правительственной комиссией.Помимо этого, собственниками или иными владельцами трансграничных линий связи могут являться только российские юридические лица.Также оператор связи должен будет прекратить оказание своих услуг в случаях, если нет информации об инициировании соединения абонентом, в том числе для отправки короткого текстового сообщения, если с сети связи иностранного оператора соединение сопровождается нумерацией, соответствующей российской системе и плану нумерации, а также если у оператора связи, участвующего в установлении соединения, нет информации об абонентском номере или уникальном коде идентификации абонента.Таким образом, по словам законодателей, ставится заслон на пути у подменных российских номеров, которые используются из-за рубежа.Инициатива проекта "Доступный интернет" - бесплатного доступа по всей территории страны к социально значимым отечественным интернет-сервисам - принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Минцифры с 1 апреля начало эксперимент по этому проекту и планировало завершить его 1 июля, но продлило до 31 декабря. В перечне ресурсов с бесплатным доступом содержится 371 пункт. Ранее в Минцифре не исключали, что эксперимент будет продлен.

https://ria.ru/20210203/podderzhka-1595802725.html

https://ria.ru/20200630/1573699341.html

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россия, владимир путин, технологии, общество