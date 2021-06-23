https://ria.ru/20210623/sovfed-1738235783.html

Совфед смягчил ряд ограничений для иностранных акционеров российских СМИ

Совфед смягчил ряд ограничений для иностранных акционеров российских СМИ - РИА Новости, 23.06.2021

Совфед смягчил ряд ограничений для иностранных акционеров российских СМИ

Совет Федерации одобрил в среду на заседании внесение изменений в закон "О средствах массовой информации", направленных на смягчение ограничений для иностранных РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:59

2021-06-23T13:59

2021-06-23T13:59

россия

совет федерации рф

журналистика

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании внесение изменений в закон "О средствах массовой информации", направленных на смягчение ограничений для иностранных акционеров российских СМИ.Законопроект был подготовлен для исполнения постановления Конституционного суда РФ от 17 января 2019 года.Закон отменяет ряд ограничений для лиц с иностранным капиталом. Теперь разрешено осуществлять корпоративные права не более чем в 20 процентах доли в уставном капитале СМИ, издающихся и вещающих в России.Документ распространяется на иностранные государства, юридические или физические лица, международные организации, российские юридические лица, доля иностранного участия в уставном капитале которых составляет более 20%, а также на лиц без гражданства и гражданин РФ, имеющих гражданство другого государства.

https://ria.ru/20210618/zakon-1737527373.html

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россия, совет федерации рф, журналистика, общество