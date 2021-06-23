https://ria.ru/20210623/sovfed-1738235783.html
Совфед смягчил ряд ограничений для иностранных акционеров российских СМИ
Совфед смягчил ряд ограничений для иностранных акционеров российских СМИ - РИА Новости, 23.06.2021
Совфед смягчил ряд ограничений для иностранных акционеров российских СМИ
Совет Федерации одобрил в среду на заседании внесение изменений в закон "О средствах массовой информации", направленных на смягчение ограничений для иностранных РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:59
2021-06-23T13:59
2021-06-23T13:59
россия
совет федерации рф
журналистика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735235645_213:560:2858:2048_1920x0_80_0_0_d1718fa2639a97c07307db7c019b1b0c.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании внесение изменений в закон "О средствах массовой информации", направленных на смягчение ограничений для иностранных акционеров российских СМИ.Законопроект был подготовлен для исполнения постановления Конституционного суда РФ от 17 января 2019 года.Закон отменяет ряд ограничений для лиц с иностранным капиталом. Теперь разрешено осуществлять корпоративные права не более чем в 20 процентах доли в уставном капитале СМИ, издающихся и вещающих в России.Документ распространяется на иностранные государства, юридические или физические лица, международные организации, российские юридические лица, доля иностранного участия в уставном капитале которых составляет более 20%, а также на лиц без гражданства и гражданин РФ, имеющих гражданство другого государства.
https://ria.ru/20210618/zakon-1737527373.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735235645_653:587:2602:2048_1920x0_80_0_0_d5af4ef0e1cd92a5791be51df8fa1873.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, журналистика, общество
Совфед смягчил ряд ограничений для иностранных акционеров российских СМИ
Совет Федерации одобрил смягчение ограничений для иностранных акционеров российских СМИ