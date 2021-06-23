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Совфед одобрил закон о доступе Минюста к операциям и счетам НКО
Совфед одобрил закон о доступе Минюста к операциям и счетам НКО - РИА Новости, 23.06.2021
Совфед одобрил закон о доступе Минюста к операциям и счетам НКО
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, обязывающий кредитные организации представлять Минюсту России информацию об операциях и о счетах некоммерческих... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:32
2021-06-23T13:32
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совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, обязывающий кредитные организации представлять Минюсту России информацию об операциях и о счетах некоммерческих организаций (НКО), за исключением религиозных.Документ был разработан правительством в целях совершенствования федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций, осуществляемого Минюстом и его территориальными органами.Закон предусматривает включение министерства в перечень госорганов, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, составляющих банковскую тайну. Согласно ему, информация о банковских операциях и о счетах НКО, за исключением религиозных, будет представляться только по запросам главы Минюста или его заместителя, при этом вводится запрет на раскрытие полученной от банков информации третьим лицам.Получение от кредитных организаций информации об операциях и о счетах позволит оценить достоверность представляемых НКО документов с целью определения соответствия ее деятельности уставным целям, в том числе при расходовании денежных средств и использовании иного имущества, считает кабмин.Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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россия, совет федерации рф, общество
Совфед одобрил закон о доступе Минюста к операциям и счетам НКО
13:32 23.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Совфет Федерации одобрил закон, обязывающий представлять Минюсту информацию о счетах НКО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, обязывающий кредитные организации представлять Минюсту России информацию об операциях и о счетах некоммерческих организаций (НКО), за исключением религиозных.
Документ был разработан правительством в целях совершенствования федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций, осуществляемого Минюстом и его территориальными органами.
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Получение от кредитных организаций информации об операциях и о счетах позволит оценить достоверность представляемых НКО документов с целью определения соответствия ее деятельности уставным целям, в том числе при расходовании денежных средств и использовании иного имущества, считает кабмин.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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