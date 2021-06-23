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Шоубиз
https://ria.ru/20210623/sobchak-1738248398.html
Собчак удивилась отношению к детям в Московском зоопарке
Собчак удивилась отношению к детям в Московском зоопарке - РИА Новости, 23.06.2021
Собчак удивилась отношению к детям в Московском зоопарке
Ксения Собчак осталась недовольной посещением Московского зоопарка. Однако претензий к самому учреждению у нее нет. Телеведущую удивило отношение взрослых к... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:35
2021-06-23T15:35
шоубиз
московский зоопарк
ксения собчак
общество
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Ксения Собчак осталась недовольной посещением Московского зоопарка. Однако претензий к самому учреждению у нее нет. Телеведущую удивило отношение взрослых к детям. Своими мыслями она поделилась в своем Instagram."Скажите, а почему у нас так ужасно разговаривают с детьми? Это нельзя, туда не лезь — все время крики, окрики, хлопки по рукам. Мы редко бываем в „народных“ детских местах из-за пандемии, и я уже отвыкла от этого „советского“ стиля общения с детьми. Откуда это в вас, люди? Почему просто подавляющее большинство родителей общалось в этом зоопарке с детьми так, как будто это не дети, а особо опасные заключенные", – написала ведущая. При этом сам зоопарк Собчак похвалила, но отметила, что не любит такие места. Ей пришлось прийти туда, потому что об этом ее попросил сын Платон. "Не была тут сто лет и конечно обрадовалась, как все тут подчистили и обустроили, хотя смотреть на животных в клетках почему-то лично мне было неприятно. Но Платон очень хотел увидеть зоопарк", – написала теледива. В итоге своего поста Собчак рекомендовала взрослым читать "психологические детские книжки" и не травмировать детей.
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московский зоопарк, ксения собчак, общество

Собчак удивилась отношению к детям в Московском зоопарке

15:35 23.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Ксения Собчак осталась недовольной посещением Московского зоопарка. Однако претензий к самому учреждению у нее нет. Телеведущую удивило отношение взрослых к детям. Своими мыслями она поделилась в своем Instagram.
"Скажите, а почему у нас так ужасно разговаривают с детьми? Это нельзя, туда не лезь — все время крики, окрики, хлопки по рукам. Мы редко бываем в „народных“ детских местах из-за пандемии, и я уже отвыкла от этого „советского“ стиля общения с детьми. Откуда это в вас, люди? Почему просто подавляющее большинство родителей общалось в этом зоопарке с детьми так, как будто это не дети, а особо опасные заключенные", – написала ведущая.
При этом сам зоопарк Собчак похвалила, но отметила, что не любит такие места. Ей пришлось прийти туда, потому что об этом ее попросил сын Платон.
"Не была тут сто лет и конечно обрадовалась, как все тут подчистили и обустроили, хотя смотреть на животных в клетках почему-то лично мне было неприятно. Но Платон очень хотел увидеть зоопарк", – написала теледива.
В итоге своего поста Собчак рекомендовала взрослым читать "психологические детские книжки" и не травмировать детей.
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ШоубизМосковский зоопаркКсения СобчакОбщество
 
 
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