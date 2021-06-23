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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Стало известно, кто сыграет Белоснежку в новом ремейке Disney
Стало известно, кто сыграет Белоснежку в новом ремейке Disney - РИА Новости, 23.06.2021
Стало известно, кто сыграет Белоснежку в новом ремейке Disney
Актриса и певица Рэйчел Зеглер сыграет принцессу Белоснежку в предстоящем ремейке одноименного анимационного фильма студии Disney, сообщает Deadline. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:46
2021-06-23T14:46
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Актриса и певица Рэйчел Зеглер сыграет принцессу Белоснежку в предстоящем ремейке одноименного анимационного фильма студии Disney, сообщает Deadline. Режиссером картины выбрали Марка Уэбба ("500 дней лета", "Новый Человек-паук"), а продюсером Марка Э. Платта ("Ла-Ла-Лэнд", "Суд над чикагской семеркой"). Актрису на роль Белоснежки режиссер и руководители студии выбирали несколько месяцев. По информации Deadline, выбор пал на 20-летнюю Рэйчел Зеглер, так как она произвела на всех наиболее сильное впечатление. Создатели будущей ленты посмотрели несколько сцен из киномюзикла Стивена Спилберга "Вестсайдская история" (премьера запланирована на декабрь этого года), в котором Рэйчел исполнила главную роль Марии, и были также поражены ее игрой.В издании отмечают, что к производству фильма приступят в 2022 году. Оригинальный мультфильм "Белоснежка и семь гномов", основанный на сказке братьев Гримм, был выпущен в 1938 году. Это был первый анимационный фильм Дисней, принесший огромный успех студии.
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кино и сериалы, новости культуры, the walt disney company
Стало известно, кто сыграет Белоснежку в новом ремейке Disney
14:46 23.06.2021
 
© Walt Disney Productions (1937), @rachelzegler/InstagramКадр из мультфильма "Белоснежка" и фотография актрисы Рейчел Зеглер
Кадр из мультфильма Белоснежка и фотография актрисы Рейчел Зеглер
© Walt Disney Productions (1937), @rachelzegler/Instagram

Американская актриса Рэйчел Зеглер сыграет Белоснежку в ремейке мультфильма "Белоснежка" (1938)

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Актриса и певица Рэйчел Зеглер сыграет принцессу Белоснежку в предстоящем ремейке одноименного анимационного фильма студии Disney, сообщает Deadline.
Режиссером картины выбрали Марка Уэбба ("500 дней лета", "Новый Человек-паук"), а продюсером Марка Э. Платта ("Ла-Ла-Лэнд", "Суд над чикагской семеркой").

"Невероятные вокальные данные Рэйчел — только один из ее талантов, — прокомментировал Уэбб. — Ее сила, интеллект и оптимизм помогут зрителям заново открыть для себя эту классическую диснеевскую сказку".

Актрису на роль Белоснежки режиссер и руководители студии выбирали несколько месяцев. По информации Deadline, выбор пал на 20-летнюю Рэйчел Зеглер, так как она произвела на всех наиболее сильное впечатление. Создатели будущей ленты посмотрели несколько сцен из киномюзикла Стивена Спилберга "Вестсайдская история" (премьера запланирована на декабрь этого года), в котором Рэйчел исполнила главную роль Марии, и были также поражены ее игрой.
В издании отмечают, что к производству фильма приступят в 2022 году.

Оригинальный мультфильм "Белоснежка и семь гномов", основанный на сказке братьев Гримм, был выпущен в 1938 году. Это был первый анимационный фильм Дисней, принесший огромный успех студии.
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