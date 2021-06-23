https://ria.ru/20210623/snowwhite-1738196546.html

Стало известно, кто сыграет Белоснежку в новом ремейке Disney

Стало известно, кто сыграет Белоснежку в новом ремейке Disney - РИА Новости, 23.06.2021

Стало известно, кто сыграет Белоснежку в новом ремейке Disney

Актриса и певица Рэйчел Зеглер сыграет принцессу Белоснежку в предстоящем ремейке одноименного анимационного фильма студии Disney, сообщает Deadline. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:46

2021-06-23T14:46

2021-06-23T14:46

культура

кино и сериалы

новости культуры

the walt disney company

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738198506_0:0:1800:1013_1920x0_80_0_0_b7f0a0ae67d80f58bcce50694b78c156.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Актриса и певица Рэйчел Зеглер сыграет принцессу Белоснежку в предстоящем ремейке одноименного анимационного фильма студии Disney, сообщает Deadline. Режиссером картины выбрали Марка Уэбба ("500 дней лета", "Новый Человек-паук"), а продюсером Марка Э. Платта ("Ла-Ла-Лэнд", "Суд над чикагской семеркой"). Актрису на роль Белоснежки режиссер и руководители студии выбирали несколько месяцев. По информации Deadline, выбор пал на 20-летнюю Рэйчел Зеглер, так как она произвела на всех наиболее сильное впечатление. Создатели будущей ленты посмотрели несколько сцен из киномюзикла Стивена Спилберга "Вестсайдская история" (премьера запланирована на декабрь этого года), в котором Рэйчел исполнила главную роль Марии, и были также поражены ее игрой.В издании отмечают, что к производству фильма приступят в 2022 году. Оригинальный мультфильм "Белоснежка и семь гномов", основанный на сказке братьев Гримм, был выпущен в 1938 году. Это был первый анимационный фильм Дисней, принесший огромный успех студии.

https://ria.ru/20210407/rusalochka-1727197973.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, the walt disney company