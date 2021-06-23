https://ria.ru/20210623/shturm-1738339114.html

В США вынесли первый приговор по делу о штурме Капитолия

В США вынесли первый приговор по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 23.06.2021

В США вынесли первый приговор по делу о штурме Капитолия

Суд в США вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия, 49-летняя женщина получила три года условно, сообщает газета Huffington Post. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T23:17

2021-06-23T23:17

2021-06-23T23:55

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Суд в США вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия, 49-летняя женщина получила три года условно, сообщает газета Huffington Post.Сообщается, что Анна Морган-Ллойд из штата Индиана осуждена на три года условно, во время этого срока ей запрещено владеть оружием, также она должна провести 120 часов на общественных работах и выплатить штраф в размере 500 долларов."Я бы просто хотела извиниться перед судом, американским народом и моей семьей. Я была там, чтобы мирно выразить поддержку президенту (Дональду) Трампу, и мне стыдно, что это (демонстрация - ред.) обернулась проявлением насилия. Я бы никогда не оказалась там, если бы знала, что все обернется так", - заявила она во время вынесения приговора.Отмечается, что Морган-Ллойд признала себя виновной по одному пункту обвинения в связи с вторжением в здание Капитолия.Шестого января группа поддерживающих бывшего президента США Дональда Трампа избирателей ворвалась в Капитолий, более 140 человек пострадали, пятеро погибли. В связи с инцидентом власти расследуют более 170 дел. Трампу объявили импичмент в контролируемой демократами палате представителей, но сенат, где демократов лишь половина, Трампа оправдал за недостаточностью голосов.

https://ria.ru/20210616/bayden-1737321346.html

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дональд трамп, индиана, капитолий, хаффингтон пост, сша, в мире