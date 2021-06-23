https://ria.ru/20210623/shtrafy-1738219389.html

В Москве нашли водителя с неоплаченными штрафами более чем на миллион

В Москве нашли водителя с неоплаченными штрафами более чем на миллион - РИА Новости, 23.06.2021

В Москве нашли водителя с неоплаченными штрафами более чем на миллион

Московские полицейские задержали автомобиль мужчины, за которым числится более 680 неоплаченных штрафов на сумму более 1,2 миллиона рублей, сообщили в... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:50

2021-06-23T12:50

2021-06-23T12:50

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Московские полицейские задержали автомобиль мужчины, за которым числится более 680 неоплаченных штрафов на сумму более 1,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД."Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве выявлен гражданин, управляющий транспортным средством "Хендэ". В ходе проверки установлено, что за данным транспортным средством числится более 680 неоплаченных административных штрафов на общую сумму задолженности свыше 1,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что автомобиль был задержан передан судебным приставам для процедуры его реализации.Кроме того, в релизе также говорится, что за 5 месяцев 2021 года столичными полицейскими составлено почти 240 тысяч административных протоколов по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Уклонение от исполнения административного наказания".

https://ria.ru/20210622/musor-1738048103.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия