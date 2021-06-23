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В Москве нашли водителя с неоплаченными штрафами более чем на миллион
В Москве нашли водителя с неоплаченными штрафами более чем на миллион - РИА Новости, 23.06.2021
В Москве нашли водителя с неоплаченными штрафами более чем на миллион
Московские полицейские задержали автомобиль мужчины, за которым числится более 680 неоплаченных штрафов на сумму более 1,2 миллиона рублей, сообщили в... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:50
2021-06-23T12:50
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Московские полицейские задержали автомобиль мужчины, за которым числится более 680 неоплаченных штрафов на сумму более 1,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД."Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве выявлен гражданин, управляющий транспортным средством "Хендэ". В ходе проверки установлено, что за данным транспортным средством числится более 680 неоплаченных административных штрафов на общую сумму задолженности свыше 1,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что автомобиль был задержан передан судебным приставам для процедуры его реализации.Кроме того, в релизе также говорится, что за 5 месяцев 2021 года столичными полицейскими составлено почти 240 тысяч административных протоколов по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Уклонение от исполнения административного наказания".
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия
В Москве нашли водителя с неоплаченными штрафами более чем на миллион
12:50 23.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД проверяет документы
Сотрудник ГИБДД проверяет документы - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Полиция Москвы выявила автомобилиста с 680 неоплаченными штрафами на сумму 1,2 миллиона рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Московские полицейские задержали автомобиль мужчины, за которым числится более 680 неоплаченных штрафов на сумму более 1,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
"Сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве выявлен гражданин, управляющий транспортным средством "Хендэ". В ходе проверки установлено, что за данным транспортным средством числится более 680 неоплаченных административных штрафов на общую сумму задолженности свыше 1,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что автомобиль был задержан передан судебным приставам для процедуры его реализации.
Кроме того, в релизе также говорится, что за 5 месяцев 2021 года столичными полицейскими составлено почти 240 тысяч административных протоколов по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Уклонение от исполнения административного наказания".
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