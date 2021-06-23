https://ria.ru/20210623/shtamm-1738177101.html

В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса

В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса - РИА Новости, 23.06.2021

В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса

Индийский штамм COVID-19 впервые выявлен в Минске, его циркуляция в других регионах Белоруссии пока не установлена, сообщила в среду пресс-служба минздрава... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T08:29

2021-06-23T08:29

2021-06-23T08:35

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения белоруссии

минск

в мире

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МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Индийский штамм COVID-19 впервые выявлен в Минске, его циркуляция в других регионах Белоруссии пока не установлена, сообщила в среду пресс-служба минздрава республики."Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 - выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19 - показал, что в Минске десять исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для "индийского" варианта... Так что можно констатировать, что "индийский" вариант коронавируса выявлен в Беларуси. При этом циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси не установлена", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.В ведомстве напомнили, что первый известный образец этого варианта был впервые обнаружен в Индии осенью прошлого года и его полный геном был опубликован в международной базе GISAID 7 октября 2020 года.Как указали в минздраве Белоруссии, сегодня есть основания предполагать, что "индийский" вариант может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса, которые циркулировали в самом начале эпидемии COVID-19. "Мутации в шиповидном белке приводят к тому, что вирус лучше прикрепляется к рецептору клетки и лучше проникает в нее. Однако на данный момент нет данных о том, что этот вариант вызывает более серьезное заболевание. Специалисты считают, что активная вакцинация поможет гражданам перенести "индийский" вариант COVID-19 более спокойно", - говорится в сообщении.Отмечается также, что в настоящее время "индийский" штамм получил широкое распространение не только в Индии, но и странах Европы, вытеснив "британский" штамм. "Высокий подъем заболеваемости COVID-19 в России в июне 2021 года вызван также этим вариантом, доля которого в Москве и Санкт-Петербурге составляет практически 90%", - заметили в минздраве республики.В марте минздрав Белоруссии сообщил, что в стране выявлено несколько первых случаев инфицирования британским штаммом коронавируса.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным официальной статистики, с начала пандемии в Белоруссии зарегистрированы 411 551 человек с положительным тестом на COVID-19, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3063 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738138233.html

минск

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коронавирус covid-19, министерство здравоохранения белоруссии, минск, в мире