В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
08:29 23.06.2021 (обновлено: 08:35 23.06.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в павильоне компании "Эвотэк-Мирай Геномикс" на выставке в рамках XXVI Всероссийской конференции "Клиническая лаборатория : от анализа к диагнозу" в Москве
В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Индийский штамм COVID-19 впервые выявлен в Минске, его циркуляция в других регионах Белоруссии пока не установлена, сообщила в среду пресс-служба минздрава республики.
"Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 - выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19 - показал, что в Минске десять исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для "индийского" варианта... Так что можно констатировать, что "индийский" вариант коронавируса выявлен в Беларуси. При этом циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси не установлена", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.
В ведомстве напомнили, что первый известный образец этого варианта был впервые обнаружен в Индии осенью прошлого года и его полный геном был опубликован в международной базе GISAID 7 октября 2020 года.
Как указали в минздраве Белоруссии, сегодня есть основания предполагать, что "индийский" вариант может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса, которые циркулировали в самом начале эпидемии COVID-19. "Мутации в шиповидном белке приводят к тому, что вирус лучше прикрепляется к рецептору клетки и лучше проникает в нее. Однако на данный момент нет данных о том, что этот вариант вызывает более серьезное заболевание. Специалисты считают, что активная вакцинация поможет гражданам перенести "индийский" вариант COVID-19 более спокойно", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в настоящее время "индийский" штамм получил широкое распространение не только в Индии, но и странах Европы, вытеснив "британский" штамм. "Высокий подъем заболеваемости COVID-19 в России в июне 2021 года вызван также этим вариантом, доля которого в Москве и Санкт-Петербурге составляет практически 90%", - заметили в минздраве республики.
В марте минздрав Белоруссии сообщил, что в стране выявлено несколько первых случаев инфицирования британским штаммом коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным официальной статистики, с начала пандемии в Белоруссии зарегистрированы 411 551 человек с положительным тестом на COVID-19, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3063 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.