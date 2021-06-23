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В Литве заочно осудили за шпионаж двоих граждан, в том числе россиянина
В Литве заочно осудили за шпионаж двоих граждан, в том числе россиянина - РИА Новости, 23.06.2021
В Литве заочно осудили за шпионаж двоих граждан, в том числе россиянина
Вильнюсский окружной суд заочно осудил гражданина Литвы Владимира Соколова и гражданина России Игоря Гостева за шпионаж, сообщает в среду портал Delfi. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:37
2021-06-23T15:37
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
калининградская область
литва
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вильнюсский окружной суд заочно осудил гражданина Литвы Владимира Соколова и гражданина России Игоря Гостева за шпионаж, сообщает в среду портал Delfi."Вильнюсский окружной суд заочно принял решение по делу шпионов из Литвы и России, которые собирали информацию о работе сотрудников Департамента охраны руководства и тогдашнем президенте Литвы Дале Грибаускайте. Судья Аудрюс Цининас в среду объявил, что собранные прокурорами данные подтвердились, поэтому гражданин Литвы Владимир Соколов и гражданин России Игорь Гостев были осуждены за шпионаж", - говорится в сообщении.По данным издания, Гостев на момент совершения преступления был начальником отдела разведки Калининградского управления ФСБ РФ. Его обвиняли в шпионаже и подделке документов, а также в многократном незаконном пересечении госграницы.Отмечается, что суд заочно приговорил Гостева к 10,5 годам лишения свободы, а Соколова к 9 годам и 3 месяцам лишения свободы."Обоих обвиняемых признали виновными в шпионаже и вербовке граждан в Литве и других странах", - приводит Delfi слова судьи Цининаса. По словам судьи, Гостев был признан организатором преступления, отмечает портал.Как добавляет Delfi, это уголовное дело рассматривалось за закрытыми дверьми. "Обоих обвиняемых литовские правоохранительные органы не смогли задержать, они объявлены в розыск, поэтому суд осудил их заочно. Свою позицию высказал только Соколов, который сейчас живет в Калининграде. Он свою вину не признал. Постановление суда еще может быть обжаловано", - отмечается в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/shpionazh-1737268605.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, литва
В Литве заочно осудили за шпионаж двоих граждан, в том числе россиянина
15:37 23.06.2021
 
© Фото : Vilniaus apygardos teismasВильнюсский окружной суд
Вильнюсский окружной суд - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : Vilniaus apygardos teismas

В Вильнюсе заочно осудили гражданина России и гражданина Литвы за шпионаж

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вильнюсский окружной суд заочно осудил гражданина Литвы Владимира Соколова и гражданина России Игоря Гостева за шпионаж, сообщает в среду портал Delfi.
"Вильнюсский окружной суд заочно принял решение по делу шпионов из Литвы и России, которые собирали информацию о работе сотрудников Департамента охраны руководства и тогдашнем президенте Литвы Дале Грибаускайте. Судья Аудрюс Цининас в среду объявил, что собранные прокурорами данные подтвердились, поэтому гражданин Литвы Владимир Соколов и гражданин России Игорь Гостев были осуждены за шпионаж", - говорится в сообщении.
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По данным издания, Гостев на момент совершения преступления был начальником отдела разведки Калининградского управления ФСБ РФ. Его обвиняли в шпионаже и подделке документов, а также в многократном незаконном пересечении госграницы.
Отмечается, что суд заочно приговорил Гостева к 10,5 годам лишения свободы, а Соколова к 9 годам и 3 месяцам лишения свободы.
"Обоих обвиняемых признали виновными в шпионаже и вербовке граждан в Литве и других странах", - приводит Delfi слова судьи Цининаса. По словам судьи, Гостев был признан организатором преступления, отмечает портал.
Как добавляет Delfi, это уголовное дело рассматривалось за закрытыми дверьми. "Обоих обвиняемых литовские правоохранительные органы не смогли задержать, они объявлены в розыск, поэтому суд осудил их заочно. Свою позицию высказал только Соколов, который сейчас живет в Калининграде. Он свою вину не признал. Постановление суда еще может быть обжаловано", - отмечается в сообщении.
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