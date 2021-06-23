https://ria.ru/20210623/shoygu-1738187258.html

Контроль вооружений в Европе во многом зависит от США, заявил Шойгу

Контроль вооружений в Европе во многом зависит от США, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.06.2021

Контроль вооружений в Европе во многом зависит от США, заявил Шойгу

Направление развития ситуации в Европе в области контроля вооружений во многом зависит от США, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:56

2021-06-23T09:56

2021-06-23T11:39

московская конференция по международной безопасности

россия

сергей шойгу

европа

сша

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Направление развития ситуации в Европе в области контроля вооружений во многом зависит от США, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."В каком направлении будет развиваться ситуация в Европе, в том числе в области контроля вооружений, во многом зависит от США. Итоги недавней встречи в Женеве президентов России и США подтвердили актуальность возобновления стратегического диалога. В этой сфере накопилось много вопросов, для решения которых необходим учёт озабоченностей и интересов каждой стороны", - сказал министр на Московской конференции по безопасности.По его словам, существующие соглашения в сфере контроля вооружений, включая Венский документ, являются достаточными для информирования об основных мероприятиях подготовки войск. "Говорить о пересмотре Венского соглашения можно только после разрядки обстановки, восстановления доверия между военными", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20210623/shoygu-1738183936.html

россия

европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, россия, сергей шойгу, европа, сша, в мире