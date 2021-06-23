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Контроль вооружений в Европе во многом зависит от США, заявил Шойгу
Контроль вооружений в Европе во многом зависит от США, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.06.2021
Контроль вооружений в Европе во многом зависит от США, заявил Шойгу
Направление развития ситуации в Европе в области контроля вооружений во многом зависит от США, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:56
2021-06-23T09:56
2021-06-23T11:39
московская конференция по международной безопасности
россия
сергей шойгу
европа
сша
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Направление развития ситуации в Европе в области контроля вооружений во многом зависит от США, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."В каком направлении будет развиваться ситуация в Европе, в том числе в области контроля вооружений, во многом зависит от США. Итоги недавней встречи в Женеве президентов России и США подтвердили актуальность возобновления стратегического диалога. В этой сфере накопилось много вопросов, для решения которых необходим учёт озабоченностей и интересов каждой стороны", - сказал министр на Московской конференции по безопасности.По его словам, существующие соглашения в сфере контроля вооружений, включая Венский документ, являются достаточными для информирования об основных мероприятиях подготовки войск. "Говорить о пересмотре Венского соглашения можно только после разрядки обстановки, восстановления доверия между военными", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20210623/shoygu-1738183936.html
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московская конференция по международной безопасности, россия, сергей шойгу, европа, сша, в мире
Контроль вооружений в Европе во многом зависит от США, заявил Шойгу
09:56 23.06.2021 (обновлено: 11:39 23.06.2021)
Шойгу заявил, что ситуация в Европе в области контроля вооружений во многом зависит от США