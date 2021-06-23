https://ria.ru/20210623/shoygu-1738185007.html
Шойгу подтвердил готовность принять меры по ситуации с ракетами в Европе
Шойгу подтвердил готовность принять меры по ситуации с ракетами в Европе - РИА Новости, 23.06.2021
Шойгу подтвердил готовность принять меры по ситуации с ракетами в Европе
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подтвердил готовность России согласовать меры транспарентности в отношении ракет в Европе. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:38
2021-06-23T09:38
2021-06-23T11:39
московская конференция по международной безопасности
сша
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сергей шойгу
европа
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подтвердил готовность России согласовать меры транспарентности в отношении ракет в Европе."Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным было предложено согласовать комплекс мер транспарентности для восстановления доверия и снятия взаимных озабоченностей", - сказал Шойгу на Московской международной конференции по безопасности.Он отметил, что речь шла о ракетах 9М729, якобы размещённых в Калининградской области, и универсальных пусковых установках МК-41 на базах США в Румынии и Польше."Подтверждаем готовность к работе на этом направлении", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20210623/shoygu-1738183936.html
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московская конференция по международной безопасности, сша, россия, сергей шойгу, европа, в мире
Шойгу подтвердил готовность принять меры по ситуации с ракетами в Европе
09:38 23.06.2021 (обновлено: 11:39 23.06.2021)
Шойгу подтвердил готовность принять меры транспарентности по ситуации с ракетами в Европе