https://ria.ru/20210623/shoygu-1738185007.html

Шойгу подтвердил готовность принять меры по ситуации с ракетами в Европе

Шойгу подтвердил готовность принять меры по ситуации с ракетами в Европе - РИА Новости, 23.06.2021

Шойгу подтвердил готовность принять меры по ситуации с ракетами в Европе

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подтвердил готовность России согласовать меры транспарентности в отношении ракет в Европе. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:38

2021-06-23T09:38

2021-06-23T11:39

московская конференция по международной безопасности

сша

россия

сергей шойгу

европа

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подтвердил готовность России согласовать меры транспарентности в отношении ракет в Европе."Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным было предложено согласовать комплекс мер транспарентности для восстановления доверия и снятия взаимных озабоченностей", - сказал Шойгу на Московской международной конференции по безопасности.Он отметил, что речь шла о ракетах 9М729, якобы размещённых в Калининградской области, и универсальных пусковых установках МК-41 на базах США в Румынии и Польше."Подтверждаем готовность к работе на этом направлении", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20210623/shoygu-1738183936.html

https://ria.ru/20210623/shoygu-1738184512.html

сша

россия

европа

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московская конференция по международной безопасности, сша, россия, сергей шойгу, европа, в мире