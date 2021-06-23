https://ria.ru/20210623/servery-1738322563.html

Huawei и Sitronics представили российские серверы на конференции ЦИПР

Huawei и Sitronics представили российские серверы на конференции ЦИПР - РИА Новости, 23.06.2021

Huawei и Sitronics представили российские серверы на конференции ЦИПР

Компании Huawei и Sitronics на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде представили совместное решение — серверное... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T20:12

2021-06-23T20:12

2021-06-23T22:22

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Компании Huawei и Sitronics на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде представили совместное решение — серверное оборудование с аппаратным обеспечением, произведенным в России, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, оборудование создано в рамках работы по созданию независимой вычислительной платформы. "Особенностью оборудования является созданная на территории России материнская плата: текстолит, поверхностно-шиповой монтаж, пайка — все это сделано в России. Таким образом, мы можем начать работу по подготовке внесения нашего оборудования в реестр электронной промышленности", — подчеркнул Солодун.У Сай подчеркнул, что такая совместная работа соответствует реализуемой в Huawei концепции построения единого цифрового сообщества."Мы приветствуем все стремления наших партнеров к сотрудничеству по трансферу современных технологий в адрес российских компаний для создания совместных решений", — прокомментировал РИА Новости Василий Шпак.В свою очередь, вице-президент по аппаратным решениям компании Sitronics Александр Трохин заявил агентству, что они собрали опытную партию высокопроизводительных серверов, которые можно применять в разных IT- и телекоммуникационных решениях для различного спектра задач.Шестая конференция ЦИПР будет проходить на Нижегородской ярмарке в течение трех дней — 23-25 июня. Участники конференции подведут итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсудят сценарии развития технологий в стране до 2025 года.

https://ria.ru/20210525/huawei-1733870386.html

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россия, huawei technologies, ситроникс, технологии, новости компаний - экономика