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Huawei и Sitronics представили российские серверы на конференции ЦИПР
Huawei и Sitronics представили российские серверы на конференции ЦИПР - РИА Новости, 23.06.2021
Huawei и Sitronics представили российские серверы на конференции ЦИПР
Компании Huawei и Sitronics на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде представили совместное решение — серверное... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T20:12
2021-06-23T22:22
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Компании Huawei и Sitronics на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде представили совместное решение — серверное оборудование с аппаратным обеспечением, произведенным в России, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, оборудование создано в рамках работы по созданию независимой вычислительной платформы. "Особенностью оборудования является созданная на территории России материнская плата: текстолит, поверхностно-шиповой монтаж, пайка — все это сделано в России. Таким образом, мы можем начать работу по подготовке внесения нашего оборудования в реестр электронной промышленности", — подчеркнул Солодун.У Сай подчеркнул, что такая совместная работа соответствует реализуемой в Huawei концепции построения единого цифрового сообщества."Мы приветствуем все стремления наших партнеров к сотрудничеству по трансферу современных технологий в адрес российских компаний для создания совместных решений", — прокомментировал РИА Новости Василий Шпак.В свою очередь, вице-президент по аппаратным решениям компании Sitronics Александр Трохин заявил агентству, что они собрали опытную партию высокопроизводительных серверов, которые можно применять в разных IT- и телекоммуникационных решениях для различного спектра задач.Шестая конференция ЦИПР будет проходить на Нижегородской ярмарке в течение трех дней — 23-25 июня. Участники конференции подведут итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсудят сценарии развития технологий в стране до 2025 года.
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россия, huawei technologies, ситроникс, технологии, новости компаний - экономика

Huawei и Sitronics представили российские серверы на конференции ЦИПР

20:12 23.06.2021 (обновлено: 22:22 23.06.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой HuaweiHuawei и Sitronics представили российские серверы на конференции в Нижнем Новгороде
Huawei и Sitronics представили российские серверы на конференции в Нижнем Новгороде
© Фото предоставлено пресс-службой Huawei
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Компании Huawei и Sitronics на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде представили совместное решение — серверное оборудование с аппаратным обеспечением, произведенным в России, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня мы показываем на наших стендах совместно с компаниями Sitronics и Red soft оборудование, которое производится на совместном предприятии и соответствует требованиям локализации электронно-вычислительных машин в России", — рассказал РИА Новости эксперт компании Huawei в сфере искусственного интеллекта Никита Солодун.

По его словам, оборудование создано в рамках работы по созданию независимой вычислительной платформы. "Особенностью оборудования является созданная на территории России материнская плата: текстолит, поверхностно-шиповой монтаж, пайка — все это сделано в России. Таким образом, мы можем начать работу по подготовке внесения нашего оборудования в реестр электронной промышленности", — подчеркнул Солодун.

"Мы очень рады представить на выставке наш сервер, разработанный совместно с компанией Sitronics и полностью произведенный в России. Этот проект был начат при поддержке нашего партнера — Sitronics и Минпромторга России. И, как сказал заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, это только первый шаг. Он также пожелал нам ускорения в работе, новых шагов в осуществлении проекта", — отметил вице-президент Huawei в Евразии У Сай.

У Сай подчеркнул, что такая совместная работа соответствует реализуемой в Huawei концепции построения единого цифрового сообщества.
"Мы приветствуем все стремления наших партнеров к сотрудничеству по трансферу современных технологий в адрес российских компаний для создания совместных решений", — прокомментировал РИА Новости Василий Шпак.
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В свою очередь, вице-президент по аппаратным решениям компании Sitronics Александр Трохин заявил агентству, что они собрали опытную партию высокопроизводительных серверов, которые можно применять в разных IT- и телекоммуникационных решениях для различного спектра задач.

"За прошедшие три года наша компания реализовала порядка 20 тысяч серверных решений различных производителей. Поэтому мы пошли в историю по созданию собственной платформы под собственным брендом. Используя производственные мощности группы компаний, мы можем производить начиная со следующего года до 30 тысяч серверов в год", — отметил он.

Шестая конференция ЦИПР будет проходить на Нижегородской ярмарке в течение трех дней — 23-25 июня. Участники конференции подведут итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсудят сценарии развития технологий в стране до 2025 года.
 
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