https://ria.ru/20210623/sertifikat-1738304941.html
Голикова поручила дополнить сертификат вакцинации сроками действия защиты
Голикова поручила дополнить сертификат вакцинации сроками действия защиты - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова поручила дополнить сертификат вакцинации сроками действия защиты
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала поручение дополнить сертификат вакцинированного разделом о сроках действия вакцинной защиты. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:39
2021-06-23T18:39
2021-06-23T18:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала поручение дополнить сертификат вакцинированного разделом о сроках действия вакцинной защиты."Самая важная тема - это вакцинация и ревакцинация переболевших, привитых, причем вакцинация - это тема, о которой мы неоднократно говорили, а ревакцинация – это как раз профилактика развития более сложных случаев течения новой коронавирусной инфекции. Дано поручение министерству здравоохранения, Роспотребнадзору совместно с Минцифрой дополнить сертификат вакцинированного разделом, который касается сроков действия вакцинной защиты, возможностью подгружать туда данные ПЦР-тестирования, а также в случае согласия граждан ввести данные о том, что граждане перенесли новую коронавирусную инфекцию", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/golikova-1738262975.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество
Голикова поручила дополнить сертификат вакцинации сроками действия защиты
18:39 23.06.2021 (обновлено: 18:41 23.06.2021)
Голикова поручила дополнить сертификат вакцинированного сроками действия защиты