https://ria.ru/20210623/sboi-1738338504.html
Пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram
Пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram - РИА Новости, 23.06.2021
Пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram
Пользователи Facebook и Instagram в США жалуются на сбои в работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T23:03
2021-06-23T23:03
2021-06-23T23:03
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пользователи Facebook и Instagram в США жалуются на сбои в работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Первые сообщения о неполадках появились после 22.37 мск. Более половины (53%) пользователей Instagram сообщили о проблемах в работе новостной ленты, 24% жалуются на трудности с авторизацией, 23% - на работу вебсайта.Более масштабные сбои наблюдаются у Facebook. Большая часть сообщивших о сбоях в работе соцсети (62%) указали, что сайт совсем не работает, 31% пользователей испытывают трудность в авторизацией и 8% жалуются на сбои в новостной ленте.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
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facebook, whatsapp inc., марк цукерберг, калифорния, сша, технологии, в мире
Пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram
Пользователи США сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram