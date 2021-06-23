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Роскомнадзор запросил у Google информацию о сайте "Умное голосование"
Роскомнадзор запросил у Google информацию о сайте "Умное голосование" - РИА Новости, 23.06.2021
Роскомнадзор запросил у Google информацию о сайте "Умное голосование"
Роскомнадзор попросил Google предоставить сведения о фактическом администраторе интернет-сайта "Умное голосование", а также уведомил компанию о необходимости... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:37
2021-06-23T14:41
россия
общество
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Роскомнадзор попросил Google предоставить сведения о фактическом администраторе интернет-сайта "Умное голосование", а также уведомил компанию о необходимости прекратить нарушения проектом законов в части обработки персональных данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Для обеспечения защиты прав российских граждан Роскомнадзор направил в компанию Google LLC, обеспечивающую работу интернет-ресурса на платформе appspot.com, письмо с просьбой предоставить сведения о фактическом администраторе ресурса, осуществляющем сбор и обработку данных, поскольку информация об администраторе такого ресурса в Реестре операторов персональных данных отсутствует", - сообщили в Роскомнадзоре."Данная информация необходима для направления в адрес оператора персональных данных запроса о правовых основаниях сбора и трансграничной передачи персональных данных. Также Роскомнадзор уведомил компанию Google о необходимости прекратить нарушающую российское законодательство обработку персональных данных российских граждан", - добавили в ведомстве.Служба указывает, что на основании обращения гражданина была проведена оценка доводов заявителя. "Сервис "Умное голосование" собирает развернутые данные российских граждан, включая сведения о месте жительства, электронных адресах и ФИО", - отметили в Роскомнадзоре."Интернет-ресурс нарушает российское законодательство в сфере персональных данных. В частности, пользователи ресурса не предупреждаются о трансграничной передаче их данных. Отсутствует информация о месте обработки баз персональных данных. Факт утечки базы данных, зарегистрированных на интернет-ресурсе российских граждан, подтверждался ранее его организаторами", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210320/volodin-1602095552.html
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Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
россия, общество, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Роскомнадзор запросил у Google информацию о сайте "Умное голосование"
14:37 23.06.2021 (обновлено: 14:41 23.06.2021)
 
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-aОфис компании Google
Офис компании Google - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a

Роскомнадзор запросил у Google сведения о фактическом администраторе сайта "Умное голосование"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Роскомнадзор попросил Google предоставить сведения о фактическом администраторе интернет-сайта "Умное голосование", а также уведомил компанию о необходимости прекратить нарушения проектом законов в части обработки персональных данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Для обеспечения защиты прав российских граждан Роскомнадзор направил в компанию Google LLC, обеспечивающую работу интернет-ресурса на платформе appspot.com, письмо с просьбой предоставить сведения о фактическом администраторе ресурса, осуществляющем сбор и обработку данных, поскольку информация об администраторе такого ресурса в Реестре операторов персональных данных отсутствует", - сообщили в Роскомнадзоре.
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"Данная информация необходима для направления в адрес оператора персональных данных запроса о правовых основаниях сбора и трансграничной передачи персональных данных. Также Роскомнадзор уведомил компанию Google о необходимости прекратить нарушающую российское законодательство обработку персональных данных российских граждан", - добавили в ведомстве.
Служба указывает, что на основании обращения гражданина была проведена оценка доводов заявителя. "Сервис "Умное голосование" собирает развернутые данные российских граждан, включая сведения о месте жительства, электронных адресах и ФИО", - отметили в Роскомнадзоре.
"Интернет-ресурс нарушает российское законодательство в сфере персональных данных. В частности, пользователи ресурса не предупреждаются о трансграничной передаче их данных. Отсутствует информация о месте обработки баз персональных данных. Факт утечки базы данных, зарегистрированных на интернет-ресурсе российских граждан, подтверждался ранее его организаторами", - добавили в пресс-службе.
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РоссияОбществоGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
 
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