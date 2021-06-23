https://ria.ru/20210623/sayt-1738243174.html

Роскомнадзор запросил у Google информацию о сайте "Умное голосование"

Роскомнадзор запросил у Google информацию о сайте "Умное голосование" - РИА Новости, 23.06.2021

Роскомнадзор запросил у Google информацию о сайте "Умное голосование"

Роскомнадзор попросил Google предоставить сведения о фактическом администраторе интернет-сайта "Умное голосование", а также уведомил компанию о необходимости... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:37

2021-06-23T14:37

2021-06-23T14:41

россия

общество

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Роскомнадзор попросил Google предоставить сведения о фактическом администраторе интернет-сайта "Умное голосование", а также уведомил компанию о необходимости прекратить нарушения проектом законов в части обработки персональных данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Для обеспечения защиты прав российских граждан Роскомнадзор направил в компанию Google LLC, обеспечивающую работу интернет-ресурса на платформе appspot.com, письмо с просьбой предоставить сведения о фактическом администраторе ресурса, осуществляющем сбор и обработку данных, поскольку информация об администраторе такого ресурса в Реестре операторов персональных данных отсутствует", - сообщили в Роскомнадзоре."Данная информация необходима для направления в адрес оператора персональных данных запроса о правовых основаниях сбора и трансграничной передачи персональных данных. Также Роскомнадзор уведомил компанию Google о необходимости прекратить нарушающую российское законодательство обработку персональных данных российских граждан", - добавили в ведомстве.Служба указывает, что на основании обращения гражданина была проведена оценка доводов заявителя. "Сервис "Умное голосование" собирает развернутые данные российских граждан, включая сведения о месте жительства, электронных адресах и ФИО", - отметили в Роскомнадзоре."Интернет-ресурс нарушает российское законодательство в сфере персональных данных. В частности, пользователи ресурса не предупреждаются о трансграничной передаче их данных. Отсутствует информация о месте обработки баз персональных данных. Факт утечки базы данных, зарегистрированных на интернет-ресурсе российских граждан, подтверждался ранее его организаторами", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210320/volodin-1602095552.html

https://ria.ru/20210623/sayt-1738188759.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии