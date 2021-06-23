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Стали известны подробности задержания сотрудников S7
Стали известны подробности задержания сотрудников S7 - РИА Новости, 23.06.2021
Стали известны подробности задержания сотрудников S7
Задержанный по подозрению в коммерческом подкупе летный директор авиакомпании получил взятку в 1,5 миллиона рублей за содействие в трудоустройстве, сообщает ГСУ РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T20:52
2021-06-23T20:52
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
s7 airlines
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Задержанный по подозрению в коммерческом подкупе летный директор авиакомпании получил взятку в 1,5 миллиона рублей за содействие в трудоустройстве, сообщает ГСУ СК по Московской области.Ранее сообщалось, что двое сотрудников летного директората S7 задержаны по подозрению в коммерческом подкупе, руководство авиакомпании оказывает максимальное содействие следствию.ГСУ СК по Подмосковью отмечает, что дела возбуждены против летного директора и ведущего пилота-инструктора."По данным следствия, 21 июня 2021 года лётный директор авиакомпании через посредника - ведущего пилота-инструктора получил от одного из сотрудников взятку в размере 1,5 миллиона рублей за оказание содействия в его трудоустройстве в авиакомпанию. После получения денежных средств он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении.Следствие планирует попросить суд об аресте летного директора."В отношении посредника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210623/podkup-1738316278.html
московская область (подмосковье)
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), s7 airlines, московская область (подмосковье), происшествия
Стали известны подробности задержания сотрудников S7
20:52 23.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Embraer-170 авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
Самолет Embraer-170 авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Подозреваемые в подкупе сотрудники S7 пытались дать взятку в размере 1,5 миллиона рублей

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Задержанный по подозрению в коммерческом подкупе летный директор авиакомпании получил взятку в 1,5 миллиона рублей за содействие в трудоустройстве, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Ранее сообщалось, что двое сотрудников летного директората S7 задержаны по подозрению в коммерческом подкупе, руководство авиакомпании оказывает максимальное содействие следствию.
ГСУ СК по Подмосковью отмечает, что дела возбуждены против летного директора и ведущего пилота-инструктора.
"По данным следствия, 21 июня 2021 года лётный директор авиакомпании через посредника - ведущего пилота-инструктора получил от одного из сотрудников взятку в размере 1,5 миллиона рублей за оказание содействия в его трудоустройстве в авиакомпанию. После получения денежных средств он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении.
Следствие планирует попросить суд об аресте летного директора.
"В отношении посредника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавляется в сообщении.
Самолет авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Владивосток - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 19:35
Двух сотрудников S7 задержали по подозрению в подкупе
 
Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)S7 AirlinesМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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