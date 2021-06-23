https://ria.ru/20210623/s7-1738326637.html
Стали известны подробности задержания сотрудников S7
Стали известны подробности задержания сотрудников S7 - РИА Новости, 23.06.2021
Стали известны подробности задержания сотрудников S7
Задержанный по подозрению в коммерческом подкупе летный директор авиакомпании получил взятку в 1,5 миллиона рублей за содействие в трудоустройстве, сообщает ГСУ РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T20:52
2021-06-23T20:52
2021-06-23T20:52
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
s7 airlines
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Задержанный по подозрению в коммерческом подкупе летный директор авиакомпании получил взятку в 1,5 миллиона рублей за содействие в трудоустройстве, сообщает ГСУ СК по Московской области.Ранее сообщалось, что двое сотрудников летного директората S7 задержаны по подозрению в коммерческом подкупе, руководство авиакомпании оказывает максимальное содействие следствию.ГСУ СК по Подмосковью отмечает, что дела возбуждены против летного директора и ведущего пилота-инструктора."По данным следствия, 21 июня 2021 года лётный директор авиакомпании через посредника - ведущего пилота-инструктора получил от одного из сотрудников взятку в размере 1,5 миллиона рублей за оказание содействия в его трудоустройстве в авиакомпанию. После получения денежных средств он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении.Следствие планирует попросить суд об аресте летного директора."В отношении посредника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210623/podkup-1738316278.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), s7 airlines, московская область (подмосковье), происшествия
Стали известны подробности задержания сотрудников S7
Подозреваемые в подкупе сотрудники S7 пытались дать взятку в размере 1,5 миллиона рублей