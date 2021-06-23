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Ученые открыли новый вид рыб в Беринговом море
Ученые открыли новый вид рыб в Беринговом море - РИА Новости, 23.06.2021
Ученые открыли новый вид рыб в Беринговом море
Новый вид морских слизней был открыт учеными на глубине более 800 метров в Беринговом море, говорится в сообщении Всероссийского научно-исследовательского... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:11
2021-06-23T18:11
2021-06-23T18:11
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Новый вид морских слизней был открыт учеными на глубине более 800 метров в Беринговом море, говорится в сообщении Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанологии (ВНИРО).Как уточняет ВНИРО, семейство липаровые Liparidae или морские слизни (snailfishes) насчитывает до 32 родов и более 400 видов, распространенных преимущественно в умеренных и холодных морских водах и на глубинах океана.Ученые поясняют, что отсутствие внешних элементов скелета и мягкое студенистое тело делает этих рыб трудным для изучения объектом.Вновь открытый вид назван в честь в честь Петра Юльевича Шмидта (1872-1949), русского и советского зоолога и ихтиолога.
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россия, берингово море, космос - риа наука
Ученые открыли новый вид рыб в Беринговом море
Ученые открыли новый вид морских слизней на глубине более 800 метров в Беринговом море
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Новый вид морских слизней был открыт учеными на глубине более 800 метров в Беринговом море
, говорится в сообщении Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанологии (ВНИРО).
"Экземпляр, относящийся к данному роду, который по своим признакам отличался от известных видов, обнаружили в ходе траловой донной съемки в северо-западной части Берингова моря, на континентальном склоне Алеутской котловины в диапазоне глубин 852-862 метров", - говорится в сообщении.
Как уточняет ВНИРО, семейство липаровые Liparidae или морские слизни (snailfishes) насчитывает до 32 родов и более 400 видов, распространенных преимущественно в умеренных и холодных морских водах и на глубинах океана.
Ученые поясняют, что отсутствие внешних элементов скелета и мягкое студенистое тело делает этих рыб трудным для изучения объектом.
Вновь открытый вид назван в честь в честь Петра Юльевича Шмидта (1872-1949), русского и советского зоолога и ихтиолога.