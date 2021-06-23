https://ria.ru/20210623/ryby-1738297932.html

Ученые открыли новый вид рыб в Беринговом море

Ученые открыли новый вид рыб в Беринговом море - РИА Новости, 23.06.2021

Ученые открыли новый вид рыб в Беринговом море

Новый вид морских слизней был открыт учеными на глубине более 800 метров в Беринговом море, говорится в сообщении Всероссийского научно-исследовательского... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T18:11

2021-06-23T18:11

2021-06-23T18:11

наука

россия

берингово море

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738282806_0:0:476:267_1920x0_80_0_0_853d23f0ca2dd4c3881d3ef99ef2e2bf.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Новый вид морских слизней был открыт учеными на глубине более 800 метров в Беринговом море, говорится в сообщении Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанологии (ВНИРО).Как уточняет ВНИРО, семейство липаровые Liparidae или морские слизни (snailfishes) насчитывает до 32 родов и более 400 видов, распространенных преимущественно в умеренных и холодных морских водах и на глубинах океана.Ученые поясняют, что отсутствие внешних элементов скелета и мягкое студенистое тело делает этих рыб трудным для изучения объектом.Вновь открытый вид назван в честь в честь Петра Юльевича Шмидта (1872-1949), русского и советского зоолога и ихтиолога.

россия

берингово море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, берингово море, космос - риа наука