https://ria.ru/20210623/ryabkov-1738241746.html

Рябков прокомментировал саммит Россия-США в Женеве

Рябков прокомментировал саммит Россия-США в Женеве - РИА Новости, 23.06.2021

Рябков прокомментировал саммит Россия-США в Женеве

Понадобится несколько месяцев, чтобы оценить как прошедший в Женеве саммит РФ-США повлиял на отношения двух стран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:31

2021-06-23T14:31

2021-06-23T14:31

россия

сергей рябков

джо байден

владимир путин

женева (город)

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Понадобится несколько месяцев, чтобы оценить как прошедший в Женеве саммит РФ-США повлиял на отношения двух стран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Понадобится несколько месяцев, по моему мнению, чтобы мы могли с достаточной степенью уверенности ответить на вопрос - привел ли этот саммит к каким-либо вообще результатам в широком смысле слова", - сказал Рябков, выступая на конференции Russia Investor Conference.Первая встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.

https://ria.ru/20210623/ryabkov-1738239069.html

россия

женева (город)

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россия, сергей рябков, джо байден, владимир путин, женева (город), в мире