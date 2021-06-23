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Рябков прокомментировал саммит Россия-США в Женеве
Рябков прокомментировал саммит Россия-США в Женеве - РИА Новости, 23.06.2021
Рябков прокомментировал саммит Россия-США в Женеве
Понадобится несколько месяцев, чтобы оценить как прошедший в Женеве саммит РФ-США повлиял на отношения двух стран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:31
2021-06-23T14:31
россия
сергей рябков
джо байден
владимир путин
женева (город)
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Понадобится несколько месяцев, чтобы оценить как прошедший в Женеве саммит РФ-США повлиял на отношения двух стран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Понадобится несколько месяцев, по моему мнению, чтобы мы могли с достаточной степенью уверенности ответить на вопрос - привел ли этот саммит к каким-либо вообще результатам в широком смысле слова", - сказал Рябков, выступая на конференции Russia Investor Conference.Первая встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
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россия
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россия, сергей рябков, джо байден, владимир путин, женева (город), в мире
Рябков прокомментировал саммит Россия-США в Женеве
14:31 23.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Рябков считает, что для оценки влияния саммита Россия-США на отношения надо несколько месяцев

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Понадобится несколько месяцев, чтобы оценить как прошедший в Женеве саммит РФ-США повлиял на отношения двух стран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Понадобится несколько месяцев, по моему мнению, чтобы мы могли с достаточной степенью уверенности ответить на вопрос - привел ли этот саммит к каким-либо вообще результатам в широком смысле слова", - сказал Рябков, выступая на конференции Russia Investor Conference.
Первая встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
14:19
Россия и США запустили диалог по теме кибербезопасности, заявил Рябков
 
РоссияСергей РябковДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)В мире
 
 
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