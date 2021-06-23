https://ria.ru/20210623/rossiya-1738300014.html
Россияне отказываются от снятия наличных
Россияне отказываются от снятия наличных - РИА Новости, 23.06.2021
Россияне отказываются от снятия наличных
Количество операций по снятию наличных с банковских карт по итогам первого квартала достигло минимума с начала 2011 года, выяснило РИА Новости на основе данных... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:18
2021-06-23T18:18
2021-06-23T18:55
россия
наличные деньги
экономика
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Количество операций по снятию наличных с банковских карт по итогам первого квартала достигло минимума с начала 2011 года, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России.Так, в первом квартале этого года было совершено 548,5 миллиона операций по снятию наличных почти на 6,4 триллиона рублей. Согласно статистике, меньший показатель (530,4 миллиона операций) в последний раз был зафиксирован ровно десять лет назад - в первом квартале 2011 года.На этой неделе ЦБ опубликовал результаты социологического опроса, в котором указал, что доля россиян, которые не могут обойтись без расчетов с использованием банковских карт, впервые превысила долю тех, кто не представляет себя без наличных.Как показал опрос, россияне стали реже расплачиваться наличными, однако предпочитают иметь их в качестве резерва на случай, если по каким-либо причинам у них не будет возможности оплатить покупку или услугу безналичным способом. Именно так 61% респондентов объяснили цель снятия наличных денег с банковской карты.
https://ria.ru/20210603/rubl-1735471630.html
https://ria.ru/20210517/bank-1732570232.html
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россия, наличные деньги, экономика
Россияне отказываются от снятия наличных
18:18 23.06.2021 (обновлено: 18:55 23.06.2021)
Количество операций по снятию наличных с банковских карт достигло минимума с начала 2011 года