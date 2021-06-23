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Шаманов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Шаманов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021
Шаманов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Глава комитета Госдумы по обороне, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:13
2021-06-23T17:50
80-летие миа "россия сегодня"
россия
миа "россия сегодня"
совинформбюро
владимир шаманов
журналистика
общество
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием.Он напомнил, что Совинформбюро было создано на третий день Великой Отечественной войны и его сводки в то время становились первой полосой газет."Материалы с поля боя запрашивали со всех фронтов в ходе Второй мировой войны. Восемьдесят лет информационное агентство МИА "Россия сегодня" остается ведущим и крупнейшим СМИ не только в России, но и за рубежом благодаря своему творческому коллективу", — говорится в поздравлении, поступившем в РИА Новости.Глава думского комитета отметил, что "журналистов агентства всегда отличает стремление быть в гуще событий, активное отношение к жизни, умение находить ответы на самые острые вопросы и правдивый подход к фактам"."Коллектив МИА "Россия сегодня" к своему 80-летию подошел с высокими результатами своей деятельности, достигнутыми каждодневным напряженным трудом. Пусть будут честными, человечными ваши журналистские работы. Желаю вам всего самого доброго, счастья, личного благополучия, больших профессиональных результатов", — отметил Шаманов.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте, и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
https://ria.ru/20210601/fotovystavka-1735089172.html
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80-летие миа "россия сегодня", россия, миа "россия сегодня", совинформбюро, владимир шаманов, журналистика, общество
Шаманов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
17:13 23.06.2021 (обновлено: 17:50 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием.
Он напомнил, что Совинформбюро было создано на третий день Великой Отечественной войны и его сводки в то время становились первой полосой газет.
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"Материалы с поля боя запрашивали со всех фронтов в ходе Второй мировой войны. Восемьдесят лет информационное агентство МИА "Россия сегодня" остается ведущим и крупнейшим СМИ не только в России, но и за рубежом благодаря своему творческому коллективу", — говорится в поздравлении, поступившем в РИА Новости.
Глава думского комитета отметил, что "журналистов агентства всегда отличает стремление быть в гуще событий, активное отношение к жизни, умение находить ответы на самые острые вопросы и правдивый подход к фактам".
"Коллектив МИА "Россия сегодня" к своему 80-летию подошел с высокими результатами своей деятельности, достигнутыми каждодневным напряженным трудом. Пусть будут честными, человечными ваши журналистские работы. Желаю вам всего самого доброго, счастья, личного благополучия, больших профессиональных результатов", — отметил Шаманов.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте, и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
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80-летие МИА "Россия сегодня"РоссияМИА "Россия сегодня"СовинформбюроВладимир ШамановжурналистикаОбщество
 
 
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