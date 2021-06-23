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Глава ФСИН отметил многолетний авторитет МИА "Россия сегодня"
Глава ФСИН отметил многолетний авторитет МИА "Россия сегодня" - РИА Новости, 23.06.2021
Глава ФСИН отметил многолетний авторитет МИА "Россия сегодня"
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, поздравляя МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметил высокий авторитет... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:34
2021-06-23T13:43
александр калашников
миа "россия сегодня"
совинформбюро
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
журналистика
общество
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, поздравляя МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметил высокий авторитет агентства, как издания, заслужившего безоговорочное доверие читателей со времен образования Совинформбюро."Время и история создания информационного агентства значительно повлияли на весь ход его становления и развития. А заложенные его первыми сотрудниками принципы, такие как объективность, достоверность, ответственность за каждое слово, передаются от поколения к поколению. Не случайно даже сегодня, существуя в потоке огромного количества конкурирующих между собой информационных ресурсов, МИА "Россия сегодня" сохраняет свой высокий авторитет, как издание, заслуживающее безоговорочного доверия читателей", - отмечается в поздравительном письме Калашникова."Среди других средств массовой информации его всегда выделяет независимая позиция, честная высокопрофессиональная журналистика, оперативная и доступная подача новостей, широкий охват тем и постоянное движение вперед", - добавил он.Директор ФСИН также поблагодарил коллектив агентства за ответственный и ежедневный труд и внимание к работе возглавляемого им ведомства.
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александр калашников, миа "россия сегодня", совинформбюро, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), журналистика, общество
Глава ФСИН отметил многолетний авторитет МИА "Россия сегодня"
13:34 23.06.2021 (обновлено: 13:43 23.06.2021)
 
© Фото : официальный портал Республики КомиАлександр Калашников
Александр Калашников - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : официальный портал Республики Коми

Глава ФСИН заявил, что МИА "Россия сегодня" сохраняет высокий авторитет со времен Совинформбюро

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, поздравляя МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметил высокий авторитет агентства, как издания, заслужившего безоговорочное доверие читателей со времен образования Совинформбюро.
"Время и история создания информационного агентства значительно повлияли на весь ход его становления и развития. А заложенные его первыми сотрудниками принципы, такие как объективность, достоверность, ответственность за каждое слово, передаются от поколения к поколению. Не случайно даже сегодня, существуя в потоке огромного количества конкурирующих между собой информационных ресурсов, МИА "Россия сегодня" сохраняет свой высокий авторитет, как издание, заслуживающее безоговорочного доверия читателей", - отмечается в поздравительном письме Калашникова.
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
12:25
Глава ФССП поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
"Среди других средств массовой информации его всегда выделяет независимая позиция, честная высокопрофессиональная журналистика, оперативная и доступная подача новостей, широкий охват тем и постоянное движение вперед", - добавил он.
Директор ФСИН также поблагодарил коллектив агентства за ответственный и ежедневный труд и внимание к работе возглавляемого им ведомства.
 
Александр КалашниковМИА "Россия сегодня"СовинформбюроФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)журналистикаОбщество
 
 
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