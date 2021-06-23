https://ria.ru/20210623/rossiya-1738231208.html
Глава ФСИН отметил многолетний авторитет МИА "Россия сегодня"
Глава ФСИН отметил многолетний авторитет МИА "Россия сегодня" - РИА Новости, 23.06.2021
Глава ФСИН отметил многолетний авторитет МИА "Россия сегодня"
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, поздравляя МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметил высокий авторитет... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:34
2021-06-23T13:34
2021-06-23T13:43
александр калашников
миа "россия сегодня"
совинформбюро
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
журналистика
общество
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, поздравляя МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметил высокий авторитет агентства, как издания, заслужившего безоговорочное доверие читателей со времен образования Совинформбюро."Время и история создания информационного агентства значительно повлияли на весь ход его становления и развития. А заложенные его первыми сотрудниками принципы, такие как объективность, достоверность, ответственность за каждое слово, передаются от поколения к поколению. Не случайно даже сегодня, существуя в потоке огромного количества конкурирующих между собой информационных ресурсов, МИА "Россия сегодня" сохраняет свой высокий авторитет, как издание, заслуживающее безоговорочного доверия читателей", - отмечается в поздравительном письме Калашникова."Среди других средств массовой информации его всегда выделяет независимая позиция, честная высокопрофессиональная журналистика, оперативная и доступная подача новостей, широкий охват тем и постоянное движение вперед", - добавил он.Директор ФСИН также поблагодарил коллектив агентства за ответственный и ежедневный труд и внимание к работе возглавляемого им ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр калашников, миа "россия сегодня", совинформбюро, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), журналистика, общество
Глава ФСИН отметил многолетний авторитет МИА "Россия сегодня"
13:34 23.06.2021 (обновлено: 13:43 23.06.2021)
Глава ФСИН заявил, что МИА "Россия сегодня" сохраняет высокий авторитет со времен Совинформбюро
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости.
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН
) Александр Калашников
, поздравляя МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметил высокий авторитет агентства, как издания, заслужившего безоговорочное доверие читателей со времен образования Совинформбюро
.
"Время и история создания информационного агентства значительно повлияли на весь ход его становления и развития. А заложенные его первыми сотрудниками принципы, такие как объективность, достоверность, ответственность за каждое слово, передаются от поколения к поколению. Не случайно даже сегодня, существуя в потоке огромного количества конкурирующих между собой информационных ресурсов, МИА "Россия сегодня" сохраняет свой высокий авторитет, как издание, заслуживающее безоговорочного доверия читателей", - отмечается в поздравительном письме Калашникова.
"Среди других средств массовой информации его всегда выделяет независимая позиция, честная высокопрофессиональная журналистика, оперативная и доступная подача новостей, широкий охват тем и постоянное движение вперед", - добавил он.
Директор ФСИН также поблагодарил коллектив агентства за ответственный и ежедневный труд и внимание к работе возглавляемого им ведомства.