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Каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот
Каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот - РИА Новости, 23.06.2021
Каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот
Более 20% работающих россиян опасаются, что их могут заменить роботами, следует из исследования, которое сервис Зарплата.ру подготовил для РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T07:13
2021-06-23T07:14
россия
технологии
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 20% работающих россиян опасаются, что их могут заменить роботами, следует из исследования, которое сервис Зарплата.ру подготовил для РИА Новости."22% опрошенных опасаются, что вскоре они могут остаться без работы, потому что процессы на рабочем месте будут автоматизированы", - говорится в исследовании, по данным онлайн-собеседования, которое было проведено Зарплатой.ру 12-16 июня во всех регионах страны (1 992 респондента).При этом женщины больше мужчин боятся остаться ни у дел – опасения выразили 64% опрошенных против 36% респондентов-мужчин.Эксперты считают, что в ближайшем будущем могут исчезнуть профессии, где необходимо постоянно выполнять рутинные действия – например, в супермаркетах уже появляются зоны самообслуживания без кассиров, а в колл-центрах повсеместно сокращается число "живых" операторов. По мнению опрошенных, в будущем число привычных профессий сократится на 20%, но в ближайшее десятилетие появятся и немало новых профессий, связанных с цифровыми технологиями, биологией, генетикой, искусственным интеллектом, наукой, инновациями в медицине и сельском хозяйстве.Согласно исследованию, сегодня больше всего за свою работу опасаются продавцы (10%), кассиры и работники складов (по 9%), курьеры и водители (по 7%), администраторы и официанты (6% и 5% соответственно), уборщики (3%). В то же время в востребованности своей профессии вне зависимости от развития новых технологий больше всех уверены медики, учителя, повара и IT-специалисты.Не все россияне считают, что активное развитие технологий – это благо для человека. Так, 17% выражают обеспокоенность по поводу повсеместной цифровизации – кроме исчезновения ряда профессий и повсеместной автоматизации 2% сограждан боятся восстания машин и порабощения людей роботами.
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россия, технологии, общество
Каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот
07:13 23.06.2021 (обновлено: 07:14 23.06.2021)
 
© Фото : PromobotРобот
Робот - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : Promobot

Исследование Зарплата.ру: каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 20% работающих россиян опасаются, что их могут заменить роботами, следует из исследования, которое сервис Зарплата.ру подготовил для РИА Новости.
"22% опрошенных опасаются, что вскоре они могут остаться без работы, потому что процессы на рабочем месте будут автоматизированы", - говорится в исследовании, по данным онлайн-собеседования, которое было проведено Зарплатой.ру 12-16 июня во всех регионах страны (1 992 респондента).
При этом женщины больше мужчин боятся остаться ни у дел – опасения выразили 64% опрошенных против 36% респондентов-мужчин.
Эксперты считают, что в ближайшем будущем могут исчезнуть профессии, где необходимо постоянно выполнять рутинные действия – например, в супермаркетах уже появляются зоны самообслуживания без кассиров, а в колл-центрах повсеместно сокращается число "живых" операторов. По мнению опрошенных, в будущем число привычных профессий сократится на 20%, но в ближайшее десятилетие появятся и немало новых профессий, связанных с цифровыми технологиями, биологией, генетикой, искусственным интеллектом, наукой, инновациями в медицине и сельском хозяйстве.
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Согласно исследованию, сегодня больше всего за свою работу опасаются продавцы (10%), кассиры и работники складов (по 9%), курьеры и водители (по 7%), администраторы и официанты (6% и 5% соответственно), уборщики (3%). В то же время в востребованности своей профессии вне зависимости от развития новых технологий больше всех уверены медики, учителя, повара и IT-специалисты.
Не все россияне считают, что активное развитие технологий – это благо для человека. Так, 17% выражают обеспокоенность по поводу повсеместной цифровизации – кроме исчезновения ряда профессий и повсеместной автоматизации 2% сограждан боятся восстания машин и порабощения людей роботами.
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