https://ria.ru/20210623/robot-1738172975.html

Каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот

Каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот - РИА Новости, 23.06.2021

Каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот

Более 20% работающих россиян опасаются, что их могут заменить роботами, следует из исследования, которое сервис Зарплата.ру подготовил для РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T07:13

2021-06-23T07:13

2021-06-23T07:14

россия

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733817463_119:0:1541:800_1920x0_80_0_0_0821fbc66cf8b996d831386dced8533f.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более 20% работающих россиян опасаются, что их могут заменить роботами, следует из исследования, которое сервис Зарплата.ру подготовил для РИА Новости."22% опрошенных опасаются, что вскоре они могут остаться без работы, потому что процессы на рабочем месте будут автоматизированы", - говорится в исследовании, по данным онлайн-собеседования, которое было проведено Зарплатой.ру 12-16 июня во всех регионах страны (1 992 респондента).При этом женщины больше мужчин боятся остаться ни у дел – опасения выразили 64% опрошенных против 36% респондентов-мужчин.Эксперты считают, что в ближайшем будущем могут исчезнуть профессии, где необходимо постоянно выполнять рутинные действия – например, в супермаркетах уже появляются зоны самообслуживания без кассиров, а в колл-центрах повсеместно сокращается число "живых" операторов. По мнению опрошенных, в будущем число привычных профессий сократится на 20%, но в ближайшее десятилетие появятся и немало новых профессий, связанных с цифровыми технологиями, биологией, генетикой, искусственным интеллектом, наукой, инновациями в медицине и сельском хозяйстве.Согласно исследованию, сегодня больше всего за свою работу опасаются продавцы (10%), кассиры и работники складов (по 9%), курьеры и водители (по 7%), администраторы и официанты (6% и 5% соответственно), уборщики (3%). В то же время в востребованности своей профессии вне зависимости от развития новых технологий больше всех уверены медики, учителя, повара и IT-специалисты.Не все россияне считают, что активное развитие технологий – это благо для человека. Так, 17% выражают обеспокоенность по поводу повсеместной цифровизации – кроме исчезновения ряда профессий и повсеместной автоматизации 2% сограждан боятся восстания машин и порабощения людей роботами.

https://ria.ru/20210616/robot-1737163881.html

https://ria.ru/20210606/robot-1735887281.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, технологии, общество