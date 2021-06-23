В Госдуме заявили об опасности "нового реваншизма" со стороны Германии
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
В Госдуме прокомментировали статью депутата бундестага о перевооружении бундесвера
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В Германии возникает новый реваншизм, суть которого - в стремлении подавить Россию, заявила РИА Новости член комитета по международным делам ГД Елена Панина, комментируя слова немецкого депутата о курсе правительства ФРГ на "подготовку к войне с РФ".
Ранее депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен написала статью, в которой заявила, что Германия, наращивая расходы на оборону, готовится к военному конфликту с Россией. Она отметила, что немецкое правительство делает ставку на беспрецедентное перевооружение, чтобы за несколько лет Германия стала крупнейшей военной державой на континенте с расходами на оборону в размере 85 миллиардов евро, что значительно превосходит военные затраты России.
"Сегодня в Германии идет смена политических поколений, на сцену выходит новая генерация политиков, воспитанная в духе агрессивности по отношению к нашей стране. Возникает "новый реваншизм", который базируется уже не национализме, а, к примеру, на радикальном экологизме. Однако суть реваншизма, состоящая в стремлении подавить, унизить и расчленить Россию, осталась неизменной", - считает Панина.
По ее словам, за последние 30 лет "могущество Германии" выросло, она стала не только самой сильной экономикой Европы, но одной из сильнейших военных держав континента, при этом политические лидеры, сформировавшиеся в эпоху объединения страны, понимали необходимость сотрудничества с Россией.
"Этот реваншизм, этот "Drang nach Osten" ("натиск на Восток" - ред.), пусть и идущий теперь под другими лозунгами, ничего хорошего Германии не принесет. Активное участие бундесвера в работе военной машины НАТО, направляемой США, делает немцев заложниками военных рисков. Однако тот факт, что среди депутатов Бундестага есть политики, способные эти риски объективно оценивать, внушает надежду на то, что агрессивность в отношении России не перейдет за черту, после которой нет возврата", - отметила Панина, добавив, что современное руководство ФРГ состоит из адекватных людей, которые отдают себе отчет в последствиях конфронтации.
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