https://ria.ru/20210623/razrushenie-1738196592.html

Генштаб призвал остановить разрушение системы контроля над вооружениями

Генштаб призвал остановить разрушение системы контроля над вооружениями - РИА Новости, 23.06.2021

Генштаб призвал остановить разрушение системы контроля над вооружениями

Россия призывает остановить разрушение сложившейся в мире системы контроля над вооружениями, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T10:58

2021-06-23T10:58

2021-06-23T11:39

московская конференция по международной безопасности

россия

вооруженные силы рф

валерий герасимов

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия призывает остановить разрушение сложившейся в мире системы контроля над вооружениями, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов."Полагаем необходимым остановить разрушение сложившейся системы контроля над вооружениями. Прежде всего, следует уделить пристальное внимание соблюдению действующих соглашений в этой области", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.Герасимов добавил, что Россия продолжает прилагать усилия по укреплению существующего режима нераспространения ядерного оружия и предотвращению увеличения числа стран, обладающих этим видом вооружений. "Остаемся привержены соблюдению положений Договора о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнул он.Генерал добавил, что в перспективе необходимо совершенствовать механизмы обеспечения стратегической стабильности, придавая им многосторонний характер.

https://ria.ru/20210623/shoygu-1738187258.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, россия, вооруженные силы рф, валерий герасимов, в мире