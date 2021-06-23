https://ria.ru/20210623/razrushenie-1738196592.html
Генштаб призвал остановить разрушение системы контроля над вооружениями
Генштаб призвал остановить разрушение системы контроля над вооружениями - РИА Новости, 23.06.2021
Генштаб призвал остановить разрушение системы контроля над вооружениями
Россия призывает остановить разрушение сложившейся в мире системы контроля над вооружениями, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T10:58
2021-06-23T10:58
2021-06-23T11:39
московская конференция по международной безопасности
россия
вооруженные силы рф
валерий герасимов
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия призывает остановить разрушение сложившейся в мире системы контроля над вооружениями, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов."Полагаем необходимым остановить разрушение сложившейся системы контроля над вооружениями. Прежде всего, следует уделить пристальное внимание соблюдению действующих соглашений в этой области", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.Герасимов добавил, что Россия продолжает прилагать усилия по укреплению существующего режима нераспространения ядерного оружия и предотвращению увеличения числа стран, обладающих этим видом вооружений. "Остаемся привержены соблюдению положений Договора о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнул он.Генерал добавил, что в перспективе необходимо совершенствовать механизмы обеспечения стратегической стабильности, придавая им многосторонний характер.
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московская конференция по международной безопасности, россия, вооруженные силы рф, валерий герасимов, в мире
Генштаб призвал остановить разрушение системы контроля над вооружениями
10:58 23.06.2021 (обновлено: 11:39 23.06.2021)
В Генштабе призвали остановить разрушение сложившейся в мире системы контроля над вооружениями
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия
призывает остановить разрушение сложившейся в мире системы контроля над вооружениями, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
.
"Полагаем необходимым остановить разрушение сложившейся системы контроля над вооружениями. Прежде всего, следует уделить пристальное внимание соблюдению действующих соглашений в этой области", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
Герасимов добавил, что Россия продолжает прилагать усилия по укреплению существующего режима нераспространения ядерного оружия и предотвращению увеличения числа стран, обладающих этим видом вооружений. "Остаемся привержены соблюдению положений Договора о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнул он.
Генерал добавил, что в перспективе необходимо совершенствовать механизмы обеспечения стратегической стабильности, придавая им многосторонний характер.