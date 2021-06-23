https://ria.ru/20210623/rassadka-1738260710.html

Минкульт усилил ограничения для федеральных учреждений культуры в Москве

Минкульт усилил ограничения для федеральных учреждений культуры в Москве - РИА Новости, 23.06.2021

Минкульт усилил ограничения для федеральных учреждений культуры в Москве

Министерство культуры РФ вводит новые ограничения для федеральных учреждений культуры на территории Москвы, согласно которым заполняемость залов должна... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:47

2021-06-23T15:47

2021-06-23T15:47

культура

коронавирус в россии

театр

кино и сериалы

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министерство культуры РФ вводит новые ограничения для федеральных учреждений культуры на территории Москвы, согласно которым заполняемость залов должна составлять не более 50 процентов и не превышать 500 человек, однако число посетителей может быть увеличено при условии введения системы QR-кодов, сообщила пресс-служба ведомства."В федеральных учреждениях культуры, расположенных на территории Москвы, вводятся дополнительные ограничения... Допускается одновременное присутствие не более 50 процентов посетителей от общей вместимости места проведения концертных, развлекательных, зрелищных мероприятий, но не более 500 человек. Обязательным условием остается наличие посадочных мест для всех присутствующих", - говорится в сообщении пресс-службы.Кроме того, Минкультуры рекомендует применить систему QR-кодов."При этом для федеральных театров, а также кинотеатров, обеспечивших наличие пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения на мероприятия посетителей, не имеющих QR-кода, снимается ограничение на присутствие на мероприятии не более 500 человек, но сохраняется требование по заполняемости зала не более половины", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210623/golikova-1738260047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, театр, кино и сериалы, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)