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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210623/putin-1738301210.html
Путин напомнил о проблемах, с которыми сталкиваются туристы за рубежом
Путин напомнил о проблемах, с которыми сталкиваются туристы за рубежом - РИА Новости, 23.06.2021
Путин напомнил о проблемах, с которыми сталкиваются туристы за рубежом
Президент России Владимир Путин высказал озабоченность, что россиянам за границей не окажут помощь при заболевании коронавирусом, поскольку, по его словам, еще... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:24
2021-06-23T19:19
россия
татьяна голикова
кипр
греция
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказал озабоченность, что россиянам за границей не окажут помощь при заболевании коронавирусом, поскольку, по его словам, еще в прошлом году во многих странах больницы не принимали иностранцев. Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассказать про работу по согласованию открытия границ с другими странами и профилактику коронавируса для выезжающих за рубеж."Татьяна Алексеевна, согласовали с вами расширение авиационного сообщения с довольно большим количеством стран... Вопрос, вы как-то с коллегами в этих странах обсуждаете ситуацию, я знаю, что в контакте, но, тем не менее, вопрос то конкретный... Работа как организована? Вот приехал человек в отпуск, заболел. В прошлом году во многих странах в больницы не принимали. Что делать? Приехал человек, семья приехала, кто-то из членов семьи заболел. За границей. Что делать, куда идти, как лечиться, где?", - поинтересовался президент на совещании с правительством.Он добавил, что во многих зарубежным странах иностранцам трудно попасть в медицинские учреждения."Во многих странах просто на порог больницы не пускают иностранцев. Сейчас как с этим обстоят дела и как нам потом этих людей возить на родину? Какая там ситуация?", - сказал Путин.Голикова отметила, что прежде чем открыть авиационное сообщение, с другими странами были проведены "соответствующие консультации" с санитарно-эпидемиологическими службами."В Турцию мы непосредственно выезжали, наша мониторинговая миссия состояла из Роспотребнадзора и Ростуризма. Там общались со всеми структурами, которые отвечают за организацию туристического сезона. Смотрели гостиницы, аэропорт, больницы, как организовано ПЦР-тестирование, как организована доставка больных в медицинские организации...", - сказала парламентарий.Наряду с этим, турецким коллегам указали на отдельные недостатки, которые беспокоят российскую сторону, сообщила Голикова."Прежде всего, речь шла о трехзвездочных отелях – о тестировании персонала в этих отелях, о соблюдении там санэпидблагополучия. И вся эта информация мною в пятницу была доведена до наших граждан посредством соответствующего брифинга", - сказала она.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, говоря о действиях в случае заболевания россиян на отдыхе за границей, заявила, что Россия находится в контакте с Грецией и Кипром, сейчас ситуация в этих странах стабильна, но никто не застрахован от ухудшения эпидобстановки."Кроме того, мы одновременно имели контакты и с властями Греции, и с властями Кипра. Мы долго очень не открывались с этими государствами, имея в виду, что показатели заболеваемости там были выше, чем в Российской Федерации. Сегодня ситуация там более-менее стабилизирована. Но мы понимаем, что ни одна из стран не застрахована от роста новой коронавирусной инфекции, от появления новых штаммов", - заявила она.Прямых обязательств о лечении заболевших коронавирусом россиян за границей у принимающих стран нет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Прямых обязательств (о лечении заболевших коронавирусом россиян) нет, но каждая страна, мы об этом предупреждали наших туристов, она информирует о том, какие предъявляются требования и какие меры ими принимаются в случае, если человек на территории этого государства заболел и что он при себе должен иметь", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Она пояснила, что первую очередь речь идет о страховом медобеспечении. "И мы тоже на это с Ростуризмом обращали на это самое серьезное внимание даже еще в прошлом году, когда в первый раз открывались после длительного ковидного перерыва", - добавила Голикова.
https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738259105.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/golikova-1738262975.html
https://ria.ru/20210623/turisty-1738260199.html
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россия, татьяна голикова, кипр, греция, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, турция, общество
Путин напомнил о проблемах, с которыми сталкиваются туристы за рубежом
18:24 23.06.2021 (обновлено: 19:19 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин обеспокоен, окажут ли заболевшим в отпуске COVID-19 россиянам помощь за границей

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказал озабоченность, что россиянам за границей не окажут помощь при заболевании коронавирусом, поскольку, по его словам, еще в прошлом году во многих странах больницы не принимали иностранцев. Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассказать про работу по согласованию открытия границ с другими странами и профилактику коронавируса для выезжающих за рубеж.
"Татьяна Алексеевна, согласовали с вами расширение авиационного сообщения с довольно большим количеством стран... Вопрос, вы как-то с коллегами в этих странах обсуждаете ситуацию, я знаю, что в контакте, но, тем не менее, вопрос то конкретный... Работа как организована? Вот приехал человек в отпуск, заболел. В прошлом году во многих странах в больницы не принимали. Что делать? Приехал человек, семья приехала, кто-то из членов семьи заболел. За границей. Что делать, куда идти, как лечиться, где?", - поинтересовался президент на совещании с правительством.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 15:39Распространение коронавируса
Голикова заявила о готовности стран обсуждать признание российских вакцин
Он добавил, что во многих зарубежным странах иностранцам трудно попасть в медицинские учреждения.
"Во многих странах просто на порог больницы не пускают иностранцев. Сейчас как с этим обстоят дела и как нам потом этих людей возить на родину? Какая там ситуация?", - сказал Путин.
Голикова отметила, что прежде чем открыть авиационное сообщение, с другими странами были проведены "соответствующие консультации" с санитарно-эпидемиологическими службами.
Турцию мы непосредственно выезжали, наша мониторинговая миссия состояла из Роспотребнадзора и Ростуризма. Там общались со всеми структурами, которые отвечают за организацию туристического сезона. Смотрели гостиницы, аэропорт, больницы, как организовано ПЦР-тестирование, как организована доставка больных в медицинские организации...", - сказала парламентарий.
Наряду с этим, турецким коллегам указали на отдельные недостатки, которые беспокоят российскую сторону, сообщила Голикова.
"Прежде всего, речь шла о трехзвездочных отелях – о тестировании персонала в этих отелях, о соблюдении там санэпидблагополучия. И вся эта информация мною в пятницу была доведена до наших граждан посредством соответствующего брифинга", - сказала она.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 15:55В России
Голикова пояснила, где в России циркулируют новые штаммы COVID
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, говоря о действиях в случае заболевания россиян на отдыхе за границей, заявила, что Россия находится в контакте с Грецией и Кипром, сейчас ситуация в этих странах стабильна, но никто не застрахован от ухудшения эпидобстановки.
"Кроме того, мы одновременно имели контакты и с властями Греции, и с властями Кипра. Мы долго очень не открывались с этими государствами, имея в виду, что показатели заболеваемости там были выше, чем в Российской Федерации. Сегодня ситуация там более-менее стабилизирована. Но мы понимаем, что ни одна из стран не застрахована от роста новой коронавирусной инфекции, от появления новых штаммов", - заявила она.
Прямых обязательств о лечении заболевших коронавирусом россиян за границей у принимающих стран нет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Прямых обязательств (о лечении заболевших коронавирусом россиян) нет, но каждая страна, мы об этом предупреждали наших туристов, она информирует о том, какие предъявляются требования и какие меры ими принимаются в случае, если человек на территории этого государства заболел и что он при себе должен иметь", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Она пояснила, что первую очередь речь идет о страховом медобеспечении. "И мы тоже на это с Ростуризмом обращали на это самое серьезное внимание даже еще в прошлом году, когда в первый раз открывались после длительного ковидного перерыва", - добавила Голикова.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 15:44Туризм
Голикова заявила о личной ответственности туристов, выезжающих за границу
 
Распространение коронавирусаРоссияТатьяна ГоликоваКипрГрецияКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинТурцияОбщество
 
 
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