https://ria.ru/20210623/putin-1738301210.html

Путин напомнил о проблемах, с которыми сталкиваются туристы за рубежом

Путин напомнил о проблемах, с которыми сталкиваются туристы за рубежом - РИА Новости, 23.06.2021

Путин напомнил о проблемах, с которыми сталкиваются туристы за рубежом

Президент России Владимир Путин высказал озабоченность, что россиянам за границей не окажут помощь при заболевании коронавирусом, поскольку, по его словам, еще... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T18:24

2021-06-23T18:24

2021-06-23T19:19

россия

татьяна голикова

кипр

греция

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказал озабоченность, что россиянам за границей не окажут помощь при заболевании коронавирусом, поскольку, по его словам, еще в прошлом году во многих странах больницы не принимали иностранцев. Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассказать про работу по согласованию открытия границ с другими странами и профилактику коронавируса для выезжающих за рубеж."Татьяна Алексеевна, согласовали с вами расширение авиационного сообщения с довольно большим количеством стран... Вопрос, вы как-то с коллегами в этих странах обсуждаете ситуацию, я знаю, что в контакте, но, тем не менее, вопрос то конкретный... Работа как организована? Вот приехал человек в отпуск, заболел. В прошлом году во многих странах в больницы не принимали. Что делать? Приехал человек, семья приехала, кто-то из членов семьи заболел. За границей. Что делать, куда идти, как лечиться, где?", - поинтересовался президент на совещании с правительством.Он добавил, что во многих зарубежным странах иностранцам трудно попасть в медицинские учреждения."Во многих странах просто на порог больницы не пускают иностранцев. Сейчас как с этим обстоят дела и как нам потом этих людей возить на родину? Какая там ситуация?", - сказал Путин.Голикова отметила, что прежде чем открыть авиационное сообщение, с другими странами были проведены "соответствующие консультации" с санитарно-эпидемиологическими службами."В Турцию мы непосредственно выезжали, наша мониторинговая миссия состояла из Роспотребнадзора и Ростуризма. Там общались со всеми структурами, которые отвечают за организацию туристического сезона. Смотрели гостиницы, аэропорт, больницы, как организовано ПЦР-тестирование, как организована доставка больных в медицинские организации...", - сказала парламентарий.Наряду с этим, турецким коллегам указали на отдельные недостатки, которые беспокоят российскую сторону, сообщила Голикова."Прежде всего, речь шла о трехзвездочных отелях – о тестировании персонала в этих отелях, о соблюдении там санэпидблагополучия. И вся эта информация мною в пятницу была доведена до наших граждан посредством соответствующего брифинга", - сказала она.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, говоря о действиях в случае заболевания россиян на отдыхе за границей, заявила, что Россия находится в контакте с Грецией и Кипром, сейчас ситуация в этих странах стабильна, но никто не застрахован от ухудшения эпидобстановки."Кроме того, мы одновременно имели контакты и с властями Греции, и с властями Кипра. Мы долго очень не открывались с этими государствами, имея в виду, что показатели заболеваемости там были выше, чем в Российской Федерации. Сегодня ситуация там более-менее стабилизирована. Но мы понимаем, что ни одна из стран не застрахована от роста новой коронавирусной инфекции, от появления новых штаммов", - заявила она.Прямых обязательств о лечении заболевших коронавирусом россиян за границей у принимающих стран нет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Прямых обязательств (о лечении заболевших коронавирусом россиян) нет, но каждая страна, мы об этом предупреждали наших туристов, она информирует о том, какие предъявляются требования и какие меры ими принимаются в случае, если человек на территории этого государства заболел и что он при себе должен иметь", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Она пояснила, что первую очередь речь идет о страховом медобеспечении. "И мы тоже на это с Ростуризмом обращали на это самое серьезное внимание даже еще в прошлом году, когда в первый раз открывались после длительного ковидного перерыва", - добавила Голикова.

https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738259105.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/golikova-1738262975.html

https://ria.ru/20210623/turisty-1738260199.html

россия

кипр

греция

турция

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россия, татьяна голикова, кипр, греция, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, турция, общество