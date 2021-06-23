https://ria.ru/20210623/putin-1738279834.html
Путин отметил заслуги Кадырова в экономическом развитии Чечни
Путин отметил заслуги Кадырова в экономическом развитии Чечни - РИА Новости, 23.06.2021
Путин отметил заслуги Кадырова в экономическом развитии Чечни
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым рассказал, что его порадовало экономическое развитие региона. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:01
2021-06-23T17:01
2021-06-23T17:21
владимир путин
рамзан кадыров
грозный
политика
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым рассказал, что его порадовало экономическое развитие региона."Многое сделано. Я должен честно сказать, одно дело руководить антитеррористическими подразделениями, а другое дело - экономикой. Но меня порадовало, что у вас в республике под вашим руководством серьезно экономика развивается. Я уже не говорю, что Грозный не узнать...даже не с того момента, когда он в руинах лежал в результате боестолкновений, а еще даже с Советских времен, когда он был в нормальном состоянии", - сказал Путин в ходе общения с Кадыровым.
https://ria.ru/20210623/putin-1738279504.html
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владимир путин, рамзан кадыров, грозный, политика
Путин отметил заслуги Кадырова в экономическом развитии Чечни
17:01 23.06.2021 (обновлено: 17:21 23.06.2021)
Путин на встрече с Кадыровым рассказал, что его порадовало экономическое развитие региона