https://ria.ru/20210623/putin-1738279504.html
Путин пожелал Кадырову успехов на выборах
Путин пожелал Кадырову успехов на выборах - РИА Новости, 23.06.2021
Путин пожелал Кадырову успехов на выборах
Президент России Владимир Путин пожелал главе Чечни Рамзану Кадырову успехов на выборах, отметив, что ему надо на них идти. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:00
2021-06-23T17:00
2021-06-23T20:35
россия
чеченская республика (чечня)
владимир путин
рамзан кадыров
выборы
политика
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал главе Чечни Рамзану Кадырову успехов на выборах, отметив, что ему надо на них идти.Путин провел встречу с главой Чеченской Республики в режиме видеоконференции."Сделано очень многое, предстоит сделать еще больше. Вы в материале, вы работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому я полагаю, что вам нужно идти на выборы и продолжить свою работу. А со своей стороны могу пожелать вам только успехов", — сказал Путин.Президент России Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым отметил, что республика стала одним из наиболее безопасных российских регионов."Это (произошло. — Прим. ред.) благодаря мужеству, терпению чеченского народа, благодаря тому, что удалось во многом преодолеть и те сложные, очень тяжелые процессы, которые достались нам в наследство с советских времен", — сказал Путин.Кадыров возглавляет республику с 2007 года. Последние выборы главы Чечни прошли в сентябре 2016-го.
https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738280418.html
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россия, чеченская республика (чечня), владимир путин, рамзан кадыров, выборы, политика
Путин пожелал Кадырову успехов на выборах
17:00 23.06.2021 (обновлено: 20:35 23.06.2021)
Путин предложил Рамзану Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
пожелал главе Чечни Рамзану Кадырову
успехов на выборах, отметив, что ему надо на них идти.
Путин провел встречу с главой Чеченской Республики в режиме видеоконференции.
"Сделано очень многое, предстоит сделать еще больше. Вы в материале, вы работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому я полагаю, что вам нужно идти на выборы и продолжить свою работу. А со своей стороны могу пожелать вам только успехов", — сказал Путин.
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым отметил, что республика стала одним из наиболее безопасных российских регионов.
"Это (произошло. — Прим. ред.) благодаря мужеству, терпению чеченского народа, благодаря тому, что удалось во многом преодолеть и те сложные, очень тяжелые процессы, которые достались нам в наследство с советских времен", — сказал Путин.
Кадыров возглавляет республику с 2007 года. Последние выборы главы Чечни прошли в сентябре 2016-го.