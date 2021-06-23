https://ria.ru/20210623/putin-1738279504.html

Путин пожелал Кадырову успехов на выборах

Путин пожелал Кадырову успехов на выборах - РИА Новости, 23.06.2021

Путин пожелал Кадырову успехов на выборах

Президент России Владимир Путин пожелал главе Чечни Рамзану Кадырову успехов на выборах, отметив, что ему надо на них идти. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T17:00

2021-06-23T17:00

2021-06-23T20:35

россия

чеченская республика (чечня)

владимир путин

рамзан кадыров

выборы

политика

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал главе Чечни Рамзану Кадырову успехов на выборах, отметив, что ему надо на них идти.Путин провел встречу с главой Чеченской Республики в режиме видеоконференции."Сделано очень многое, предстоит сделать еще больше. Вы в материале, вы работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому я полагаю, что вам нужно идти на выборы и продолжить свою работу. А со своей стороны могу пожелать вам только успехов", — сказал Путин.Президент России Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым отметил, что республика стала одним из наиболее безопасных российских регионов."Это (произошло. — Прим. ред.) благодаря мужеству, терпению чеченского народа, благодаря тому, что удалось во многом преодолеть и те сложные, очень тяжелые процессы, которые достались нам в наследство с советских времен", — сказал Путин.Кадыров возглавляет республику с 2007 года. Последние выборы главы Чечни прошли в сентябре 2016-го.

https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738280418.html

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россия, чеченская республика (чечня), владимир путин, рамзан кадыров, выборы, политика