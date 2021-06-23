https://ria.ru/20210623/putin-1738266402.html

Путин поручил отследить поступление дополнительных денег на медицину

Путин поручил отследить поступление дополнительных денег на медицину - РИА Новости, 23.06.2021

Путин поручил отследить поступление дополнительных денег на медицину

Президент РФ Владимир Путин поручил проконтролировать вопрос поступления дополнительных денег на медицину, чтобы не было сбоев. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T16:11

2021-06-23T16:11

2021-06-23T16:13

россия

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проконтролировать вопрос поступления дополнительных денег на медицину, чтобы не было сбоев.В свою очередь Мурашко уточнил, что этот вопрос с министерством финансов отработан, дополнительные средства должны быть направлены по выставленным счетам."В контакте (находитесь - ред.), посмотрите, чтобы вовремя деньги поступили, с Антоном Германовичем (министром финансов РФ Силуановым - ред.) вместе отработайте, чтобы сбоев не было никаких", - заключил президент.

https://ria.ru/20210622/moskva-1738089738.html

россия

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2021

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россия, здоровье - общество, владимир путин, общество