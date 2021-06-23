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Путин поручил отследить поступление дополнительных денег на медицину
Путин поручил отследить поступление дополнительных денег на медицину - РИА Новости, 23.06.2021
Путин поручил отследить поступление дополнительных денег на медицину
Президент РФ Владимир Путин поручил проконтролировать вопрос поступления дополнительных денег на медицину, чтобы не было сбоев. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:11
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россия
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проконтролировать вопрос поступления дополнительных денег на медицину, чтобы не было сбоев.В свою очередь Мурашко уточнил, что этот вопрос с министерством финансов отработан, дополнительные средства должны быть направлены по выставленным счетам."В контакте (находитесь - ред.), посмотрите, чтобы вовремя деньги поступили, с Антоном Германовичем (министром финансов РФ Силуановым - ред.) вместе отработайте, чтобы сбоев не было никаких", - заключил президент.
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россия, здоровье - общество, владимир путин, общество
Путин поручил отследить поступление дополнительных денег на медицину
16:11 23.06.2021 (обновлено: 16:13 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин поручил отследить поступления дополнительных денег на медицину, чтобы не было сбоев

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проконтролировать вопрос поступления дополнительных денег на медицину, чтобы не было сбоев.
"Для этой диспансеризации нужны дополнительные деньги. Насколько я помню, 6 миллиардов рублей. Деньги-то есть? Поступили деньги?" - обратился Путин к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко на совещании с правительством после доклада министра о расширении программы диспансеризации.
В свою очередь Мурашко уточнил, что этот вопрос с министерством финансов отработан, дополнительные средства должны быть направлены по выставленным счетам.
"В контакте (находитесь - ред.), посмотрите, чтобы вовремя деньги поступили, с Антоном Германовичем (министром финансов РФ Силуановым - ред.) вместе отработайте, чтобы сбоев не было никаких", - заключил президент.
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