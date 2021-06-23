https://ria.ru/20210623/putin-1738246211.html

Путин обсудил с правительством ситуацию с паводками и пожарами в регионах

Путин обсудил с правительством ситуацию с паводками и пожарами в регионах - РИА Новости, 23.06.2021

Путин обсудил с правительством ситуацию с паводками и пожарами в регионах

В некоторых регионах России сохраняется сложная ситуация с паводками и пожарами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с кабмином РФ. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:49

2021-06-23T14:49

2021-06-23T14:53

россия

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В некоторых регионах России сохраняется сложная ситуация с паводками и пожарами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с кабмином РФ."Начать хотел бы с вопросов, которые являются наиболее актуальными и значимыми в режиме текущего времени. Мы знаем, что в некоторых регионах РФ - министр Зиничев Евгений Николаевич докладывал мне об этом - сохраняется сложная ситуация с паводками и с пожарами", - сказал Путин, открывая совещание.Он напомнил, что такой паводок недавно произошел в Крыму."Я попросил и группировку там усилить МЧС, и подключиться другие силовые ведомства в том числе министерство обороны", - добавил президент.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

https://ria.ru/20210622/krym-1738059923.html

https://ria.ru/20210623/pozhar-1738168315.html

россия

керчь

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россия, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, общество