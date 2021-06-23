https://ria.ru/20210623/putin-1738246211.html
Путин обсудил с правительством ситуацию с паводками и пожарами в регионах
Путин обсудил с правительством ситуацию с паводками и пожарами в регионах - РИА Новости, 23.06.2021
Путин обсудил с правительством ситуацию с паводками и пожарами в регионах
В некоторых регионах России сохраняется сложная ситуация с паводками и пожарами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с кабмином РФ. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:49
2021-06-23T14:49
2021-06-23T14:53
россия
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737435016_0:10:3096:1752_1920x0_80_0_0_17ad639d0d32f8bf8ec3c759734fb02a.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В некоторых регионах России сохраняется сложная ситуация с паводками и пожарами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с кабмином РФ."Начать хотел бы с вопросов, которые являются наиболее актуальными и значимыми в режиме текущего времени. Мы знаем, что в некоторых регионах РФ - министр Зиничев Евгений Николаевич докладывал мне об этом - сохраняется сложная ситуация с паводками и с пожарами", - сказал Путин, открывая совещание.Он напомнил, что такой паводок недавно произошел в Крыму."Я попросил и группировку там усилить МЧС, и подключиться другие силовые ведомства в том числе министерство обороны", - добавил президент.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
https://ria.ru/20210622/krym-1738059923.html
https://ria.ru/20210623/pozhar-1738168315.html
россия
керчь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737435016_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_da6f85a6bd731a5cfbde893b90a8a0c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, общество
Путин обсудил с правительством ситуацию с паводками и пожарами в регионах
14:49 23.06.2021 (обновлено: 14:53 23.06.2021)
Путин обсудил с правительством ситуацию с паводками и пожарами в некоторых регионах