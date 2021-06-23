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Путин обсудил с правительством ситуацию с паводками и пожарами в регионах
Путин обсудил с правительством ситуацию с паводками и пожарами в регионах - РИА Новости, 23.06.2021
Путин обсудил с правительством ситуацию с паводками и пожарами в регионах
В некоторых регионах России сохраняется сложная ситуация с паводками и пожарами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с кабмином РФ. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:49
2021-06-23T14:53
россия
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В некоторых регионах России сохраняется сложная ситуация с паводками и пожарами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с кабмином РФ."Начать хотел бы с вопросов, которые являются наиболее актуальными и значимыми в режиме текущего времени. Мы знаем, что в некоторых регионах РФ - министр Зиничев Евгений Николаевич докладывал мне об этом - сохраняется сложная ситуация с паводками и с пожарами", - сказал Путин, открывая совещание.Он напомнил, что такой паводок недавно произошел в Крыму."Я попросил и группировку там усилить МЧС, и подключиться другие силовые ведомства в том числе министерство обороны", - добавил президент.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
https://ria.ru/20210622/krym-1738059923.html
https://ria.ru/20210623/pozhar-1738168315.html
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россия, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, общество
Путин обсудил с правительством ситуацию с паводками и пожарами в регионах
14:49 23.06.2021 (обновлено: 14:53 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин обсудил с правительством ситуацию с паводками и пожарами в некоторых регионах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В некоторых регионах России сохраняется сложная ситуация с паводками и пожарами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с кабмином РФ.
"Начать хотел бы с вопросов, которые являются наиболее актуальными и значимыми в режиме текущего времени. Мы знаем, что в некоторых регионах РФ - министр Зиничев Евгений Николаевич докладывал мне об этом - сохраняется сложная ситуация с паводками и с пожарами", - сказал Путин, открывая совещание.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
Вчера, 12:37
Шойгу провел совещание по ситуации с паводком в Крыму
Он напомнил, что такой паводок недавно произошел в Крыму.
"Я попросил и группировку там усилить МЧС, и подключиться другие силовые ведомства в том числе министерство обороны", - добавил президент.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
02:37
ВНИИ ГОЧС предупредил о возможных пожарах в 14 регионах на этой неделе
 
РоссияКерчьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинОбщество
 
 
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