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Путин пообещал делать все для мира и безопасности России
Путин пообещал делать все для мира и безопасности России - РИА Новости, 23.06.2021
Путин пообещал делать все для мира и безопасности России
Россия будет делать все для того, чтобы гарантировать мир и безопасность для своего народа, будет совершенствовать свои вооруженные силы, использовать... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:17
2021-06-23T11:41
московская конференция по международной безопасности
россия
владимир путин
москва
германия
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия будет делать все для того, чтобы гарантировать мир и безопасность для своего народа, будет совершенствовать свои вооруженные силы, использовать возможности дипломатии и вести диалог со всеми заинтересованными партнерами, заявил президент Владимир Путин.Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.
https://ria.ru/20210623/nato-1738181727.html
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московская конференция по международной безопасности, россия, владимир путин, москва, германия, безопасность
Путин пообещал делать все для мира и безопасности России
09:17 23.06.2021 (обновлено: 11:41 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы гарантировать мир и безопасность

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия будет делать все для того, чтобы гарантировать мир и безопасность для своего народа, будет совершенствовать свои вооруженные силы, использовать возможности дипломатии и вести диалог со всеми заинтересованными партнерами, заявил президент Владимир Путин.
"Вчера мы отмечали скорбную дату - 80 лет со дня нападения нацистской Германии на нашу страну. Для нас уроки Великой Отечественной войны имеют особую цену. И мы будем делать все, чтобы гарантировать мир и безопасность для народа России, совершенствовать наши Вооруженные силы, и, конечно, использовать возможности дипломатии и вести содержательный диалог со всеми заинтересованными партнерами", - сказал Путин в своем приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.
Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.
Президент РФ Владимир Путин выступает с видеообращением к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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Московская конференция по международной безопасностиРоссияВладимир ПутинМоскваГерманияБезопасность
 
 
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