Путин пообещал делать все для мира и безопасности России
09:17 23.06.2021 (обновлено: 11:41 23.06.2021)
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций
Путин заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы гарантировать мир и безопасность
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия будет делать все для того, чтобы гарантировать мир и безопасность для своего народа, будет совершенствовать свои вооруженные силы, использовать возможности дипломатии и вести диалог со всеми заинтересованными партнерами, заявил президент Владимир Путин.
"Вчера мы отмечали скорбную дату - 80 лет со дня нападения нацистской Германии на нашу страну. Для нас уроки Великой Отечественной войны имеют особую цену. И мы будем делать все, чтобы гарантировать мир и безопасность для народа России, совершенствовать наши Вооруженные силы, и, конечно, использовать возможности дипломатии и вести содержательный диалог со всеми заинтересованными партнерами", - сказал Путин в своем приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.
Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.