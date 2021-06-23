https://ria.ru/20210623/putin-1738181900.html

Путин пообещал делать все для мира и безопасности России

Путин пообещал делать все для мира и безопасности России - РИА Новости, 23.06.2021

Путин пообещал делать все для мира и безопасности России

Россия будет делать все для того, чтобы гарантировать мир и безопасность для своего народа, будет совершенствовать свои вооруженные силы, использовать... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:17

2021-06-23T09:17

2021-06-23T11:41

московская конференция по международной безопасности

россия

владимир путин

москва

германия

безопасность

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия будет делать все для того, чтобы гарантировать мир и безопасность для своего народа, будет совершенствовать свои вооруженные силы, использовать возможности дипломатии и вести диалог со всеми заинтересованными партнерами, заявил президент Владимир Путин.Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.

https://ria.ru/20210623/nato-1738181727.html

россия

москва

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, россия, владимир путин, москва, германия, безопасность