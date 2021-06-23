https://ria.ru/20210623/putin-1738181402.html

Путин рассказал о принципах развития оборонного потенциала

Путин рассказал о принципах развития оборонного потенциала - РИА Новости, 23.06.2021

Путин рассказал о принципах развития оборонного потенциала

Россия при развитии своего оборонного потенциала не стремится к одностороннему военному преимуществу, ее усилия направлены на снижение рисков и решение... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:12

2021-06-23T09:12

2021-06-23T11:41

московская конференция по международной безопасности

россия

владимир путин

москва

безопасность

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Россия при развитии своего оборонного потенциала не стремится к одностороннему военному преимуществу, ее усилия направлены на снижение рисков и решение разногласий через диалог, в том числе в области контроля над вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин."Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу. Тем более в такой чувствительной сфере как стратегическая стабильность. Но никогда не допустим, чтобы кто-то перетянул этот баланс на себя", - сказал Путин в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.Он подчеркнул, что усилия России "направлены на снижение рисков, обеспечение предсказуемости и решение разногласий через диалог и конкретные договоренности, в том числе в области контроля над вооружениями".Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.

https://ria.ru/20210623/putin-1738180822.html

https://ria.ru/20210623/oruzhie-1738180176.html

россия

москва

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московская конференция по международной безопасности, россия, владимир путин, москва, безопасность