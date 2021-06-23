https://ria.ru/20210623/putin-1738180822.html

Путин заявил, что Россия никогда не диктует свою волю другим государствам

Путин заявил, что Россия никогда не диктует свою волю другим государствам - РИА Новости, 23.06.2021

Путин заявил, что Россия никогда не диктует свою волю другим государствам

Россия никогда не диктует свою волю другим государствам, она готова на равных участвовать в решении глобальных и региональных проблем с помощью... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:11

2021-06-23T09:11

2021-06-23T11:41

московская конференция по международной безопасности

россия

владимир путин

москва

в мире

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Россия никогда не диктует свою волю другим государствам, она готова на равных участвовать в решении глобальных и региональных проблем с помощью политико-дипломатических методов, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы никогда не диктуем свою волю другим странам. Готовы на равных, используя политико-дипломатические методы участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами", - сказал Путин в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.Конференция проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.

https://ria.ru/20210614/putin-1736943625.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, россия, владимир путин, москва, в мире