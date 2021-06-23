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Путин заявил, что Россия никогда не диктует свою волю другим государствам
Путин заявил, что Россия никогда не диктует свою волю другим государствам - РИА Новости, 23.06.2021
Путин заявил, что Россия никогда не диктует свою волю другим государствам
Россия никогда не диктует свою волю другим государствам, она готова на равных участвовать в решении глобальных и региональных проблем с помощью... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:11
2021-06-23T09:11
2021-06-23T11:41
московская конференция по международной безопасности
россия
владимир путин
москва
в мире
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Россия никогда не диктует свою волю другим государствам, она готова на равных участвовать в решении глобальных и региональных проблем с помощью политико-дипломатических методов, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы никогда не диктуем свою волю другим странам. Готовы на равных, используя политико-дипломатические методы участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами", - сказал Путин в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.Конференция проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.
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московская конференция по международной безопасности, россия, владимир путин, москва, в мире
Путин заявил, что Россия никогда не диктует свою волю другим государствам
09:11 23.06.2021 (обновлено: 11:41 23.06.2021)
Путин заявил, что Россия никогда не диктует свою волю другим государствам