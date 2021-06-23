https://ria.ru/20210623/putin-1738179527.html

Путин заявил о росте турбулентности геополитических процессов

Путин заявил о росте турбулентности геополитических процессов - РИА Новости, 23.06.2021

Путин заявил о росте турбулентности геополитических процессов

Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на отдельные позитивные сигналы, "турбулентность геополитических процессов" возрастает. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:03

2021-06-23T09:03

2021-06-23T09:12

россия

москва

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на отдельные позитивные сигналы, "турбулентность геополитических процессов" возрастает."Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других", — сказал он в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.Глава государства отметил, что мероприятие посвящено важнейшим вопросам современной военно-политической повестки.По его словам, от их решения и "результативного поиска совместных ответов на общие вызовы" зависит безопасность и устойчивое развитие цивилизации.

https://ria.ru/20210214/pobeda-1597392061.html

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