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Путин заявил о росте турбулентности геополитических процессов
Путин заявил о росте турбулентности геополитических процессов - РИА Новости, 23.06.2021
Путин заявил о росте турбулентности геополитических процессов
Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на отдельные позитивные сигналы, "турбулентность геополитических процессов" возрастает. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:03
2021-06-23T09:03
2021-06-23T09:12
россия
москва
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на отдельные позитивные сигналы, "турбулентность геополитических процессов" возрастает."Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других", — сказал он в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.Глава государства отметил, что мероприятие посвящено важнейшим вопросам современной военно-политической повестки.По его словам, от их решения и "результативного поиска совместных ответов на общие вызовы" зависит безопасность и устойчивое развитие цивилизации.
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россия, москва, владимир путин, в мире
Путин заявил о росте турбулентности геополитических процессов
09:03 23.06.2021 (обновлено: 09:12 23.06.2021)
Путин заявил, что турбулентность геополитических процессов сегодня возрастает